Mondial 2022: ces équipes qui souhaitent éviter l’Algérie aux barrages

Avec une incroyable série d’invincibilité de 33 matchs sans défaite, les hommes de Djamel Belmadi arrivent doucement du sommet.

En effet, « le ministre du Bonheur » a formé une équipe imbattable, avec des jeunes joueurs ambitieux, talentueux et surtout performants.

C’est pour cette raison que de nombreuses équipes ne désirent pas rencontrer Riyad Mahrez et ses coéquipiers lors des matchs barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Un ancien joueur égyptien souhaite éviter l’Algérie aux barrage

En fait, l’ancienne star internationale égyptienne Tarek El-Said, s’est dernièrement exprimé sur le tirage au sort, prévu le 18 décembre prochain. Ce dernier désignera l’équipe adverse des Fennecs lors du prochain match barrage de mars, où ils seront affrontés à l’une des équipes suivantes, à savoir l’Egypte, le Mali, Le Ghana, le Cameroun ou la République Démocratique de Congo.

L’ex-joueur et l’une des légendes du club égyptien, a déclaré à la presse : « je ne souhaite pas que notre équipe affrontera l’Algérie en match barrage pour atteindre la Coupe du Monde », avant d’ajouter : « c’est l’équipe la plus stable en ce moment, et ça va être difficile à la battre ».

Nabil Maaloul fait l’éloge des Fennecs

De son côté, le défenseur camerounais Michael Ngadeu n’a pas manqué, quant à lui, a déclaré qu’il espérait éviter l’équipe nationale algérienne lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

S’adressant à Canal Plus Africa, ledit joueur a parlé des équipes que les Lions pourraient affronter en mars prochain, ainsi que les équipes qu’il aimerait éviter, en affirmant : « s’il y a une équipe que nous voulons éviter d’affronter aux barrages, c’est l’Algérie. »

« Nous préférons affronter le Sénégal que l’Algérie, et s’il y a une équipe que nous préférons affronter, c’est le Sénégal parce que nous avons l’habitude de la gagner », a ajouté le défenseur camerounais.

Ainsi, l’entraineur tunisien Nabil Maaloul a fait récemment des déclarations similaires, où il a révélé : « le niveau de l’équipe algérienne est remarquable. Cette équipe est incomparable avec les autres. C’est la plus forte sélection pour l’instant ».

Il est par ailleurs utile de préciser que l’équipe camerounaise est au deuxième niveau du tirage au sort pour le match de qualification à la Coupe du Monde.