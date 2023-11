L’affaire de la mort du supposé Thomas en France, suite à une rixe à Crépol, a encore une fois lancé le débat sur l’immigration. Une nouvelle polémique a éclaté et alimenté pour le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui s’en prend au ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin.

En effet, dans un tweet mis en ligne sur le réseau X, Éric Zemmour accuse Gérald Darmanin de vouloir cacher les noms des personnes impliquées dans cette affaire, des noms à consonance arabo-musulmane, selon chef de l’extrême droite française.

Gérald Darmanin a voulu cacher ces noms. Chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide. Vous ne pouvez pas lui cacher indéfiniment les causes de son malheur. #Francocide #uneterredeuxpeuples https://t.co/IX6BDxQ5R5 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 24, 2023

Gérald Darmanin réagit suite aux accusations de Zemmour

Invité de l’émission matinale France Inter, le 28 novembre dernier, pour parler de l’affaire du jeune Thomas, mais aussi de l’état d’avancement de l’analyse de sa nouvelle loi d’immigration, Gérald Darmanin est revenu sur les accusations d’Eric Zemmour.

En effet, l’animateur de l’émission a interrogé Darmanin sur l’affaire de Crépol et sur ce tweet de Zemmour : »Étiez-vous oui ou non embarrassé de cette succession de prénoms arabo-musulmans ? ». Pour répondre à cette question, Darmanin affirme « D’abord, j’ai pris les propos de Monsieur Zemmour comme une attaque raciste personnelle à mon encontre » et de poursuivre « Vous savez pourquoi il le dit, mon deuxième prénom c’est Moussa ».

Suite à ces propos, le ministre de l’Intérieur français considère que les influences de l’extrême droite sont toujours bien pensées par « des gens aussi intelligents comme Éric Zemmour ».

Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le prénom de tel ou tel individu, mais c’est si cette personne a commis un délit ou un crime.

Nous devons juger les personnes pour ce qu’elles font non pour ce qu’elles sont. pic.twitter.com/7r5M275CkX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2023

« Cessez de pleurnicher », Éric Zemmour répond à Darmanin

Dans la suite des événements, Darmanin a expliqué que ce n’est pas à lui de dévoiler les noms et les adresses des suspects. Et a refusé de classer les gens dans des cases, selon les grands-parents, les quarts de grands-parents. « Monsieur Zemmour met les gens dans des cases, et il pense qu’ils sont délinquants parce qu’ils sont étrangers » a-t-il déclaré.

De son côté, Eric Zemmour n’a pas tardé pour répondre, dans la foulée, aux paroles de Darmanin à son sujet. « cesser de pleurnicher et de tout ramener à vous » a répondu l’ancien essayiste avant d’ajouter dans une déclaration accordée à Valeur Actuelle « Vous faites croire que je vous attaque parce que votre deuxième prénom est Moussa. Au lieu d’admettre que c’est bien par lâcheté que vous avez voulu cacher ces noms ».

.@GDarmanin, cessez de pleurnicher et de tout ramener à vous. C’est par lâcheté que vous avez voulu cacher les noms. Tous les Français l’ont compris. Après la mort tragique d’un jeune Français tué par des racailles, votre histoire personnelle est le cadet de nos soucis. https://t.co/NZeMX7SyHH — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 28, 2023

