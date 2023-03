Moments difficiles en prison, son nouvel amoureux : Numidia Lezoul de chanteuse à écrivaine ?

Numidia Lezoul, l’influenceur algérienne, a récemment fait un retour remarqué sur les réseaux sociaux avec la sortie de son dernier morceau « Fi laman ». Depuis lors, elle est devenue plus active en ligne et partage régulièrement des publications avec sa communauté.

Le 9 mars 2023, Numidia a partagé avec ses abonnés sur Instagram une partie de son expérience en prison. La créatrice de contenu a publié des stories où elle a révélé certains des moments les plus difficiles qu’elle a vécus pendant sa détention. Elle a notamment mentionné le fait d’avoir dormi sur le sol pendant six mois et de se souvenir de la gardienne qui lui a dit : « Regarde comment tu étais, et ce que tu es devenue », des propos durs, qui ont touché la jeune femme. Numidia a ajouté qu’elle se souvenait même du nom de cette gardienne et qu’elle ne lui pardonnerait jamais.

Elle a donc également partagé une histoire où une autre gardienne l’a insultée et lui a demandé de mettre ses mains derrière son dos lorsqu’elle lui a demandé un médicament pour une douleur à la tête. Selon Numidia, pour avoir droit à ce médicament, il fallait faire plusieurs procédure alors qu’il était distribué au sein de la prison avec de la « ma3rifa ». Bien que ces souvenirs soient douloureux, Numidia a expliqué qu’ils ont renforcé son appréciation pour la vie qu’elle mène maintenant. Elle a conclu en remerciant sa communauté pour son soutien et en encourageant tout le monde à ne jamais perdre espoir face aux difficultés.

Numidia Lezoul : bientôt l’écriture d’un livre ?

Dans un second temps, l’influenceuse revient sur un événement un peu plus joyeux de sa vie : l’amour.

Elle explique donc avoir trouvé l’amour, juste avant son incarcération, et que cet homme l’a “soutenu” dans cette période très difficile de sa vie. Très reconnaissante, elle ajoute qu’au début, elle n’y croyait pas, et qu’elle n’attendait pas à un tel soutien de sa part. Numidia rapporte qu’il a résumé la situation en une phrase, qui semble résonner et avoir du sens pour elle « Notre amour fait notre force ».

Enfin, l’influence fait une révélation qui risque d’en étonner plus d’un. Elle annonce qu’elle pense sérieusement à écrire un livre, relatant son histoire et son vécu. A ce propos, elle précise même qu’il serait probablement en langue arabe, afin qu’il soit accessible à un maximum de personnes.