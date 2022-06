Molped Algérie dévoile sa nouvelle gamme de serviettes hygiéniques

Hayat Algérie a organisé une rencontre à Alger dédiée au bien-être durant le cycle menstruel et qui a été l’occasion de présenter sa nouvelle gamme de serviettes hygiéniques sous sa marque Molped.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du directeur général, M. Burak Birler, du directeur marketing, Mr Wahid Ben Barkat, et la responsable de marque, Mme Ilhem Benabderrahmane, ainsi que des intervenants spécialistes et experts dans la santé, un panel important d’influenceuses algériennes et des représentants des différents médias.

Molped, la meilleure amie des femmes

Molped a été lancée depuis plus d’une vingtaine d’années et est leader sur le marché Turque. Elle se veut une marque à l’écoute des femmes, empathique, encourageante et optimiste. Molped est aussi et surtout la meilleure amie qui demeure loyale, fiable, humble et compatissante dans toutes les situations.

Afin de répondre aux besoins des consommatrices algériennes, et sur la base d’études exécutées sur un échantillon représentatif de la cible principale, l’équipe recherche et développement du Groupe Hayat a développé une nouvelle gamme de produits spécialement dédiée au marché algérien.

Cette gamme, unique et de qualité supérieure, protégera les femmes algériennes et par conséquent leur permettre de vivre une vie sans interruption lors de leurs périodes de menstruations comme expliqué dans la nouvelle plateforme de communication de la marque qui accompagne le lancement : #lifeuninterrupted.

Dans son intervention, le directeur général, M. Burak Birler, a souligné «l’importance du marché algérien pour le Groupe Hayat et l’investissement engagé pour le lancement de la nouvelle gamme de Molped pour assurer une offre qui se veut compétitive et de qualité supérieure». Pour rappel, les premiers pas du groupe en Algérie ont commencé en 2005 en ouvrant une unité de détergents et se sont poursuivis par l’unité de production de couches pour bébés et de serviettes hygiéniques.

De son côté, le directeur Marketing, M. Wahid Ben Barkat, a expliqué que «l’objectif de ce lancement est d’offrir une gamme innovante et de qualité supérieure afin d’offrir aux consommatrices algériennes une protection et une hygiène durant de longues heures.»

Le Nouveau Molped en Algérie

Deux gammes de produits ont été présentées lors de la rencontre :

Molped avec bouclier hygiénique , la première serviette hygiénique en Algérie avec une couche supérieure antibactérienne verte qui empêche jusqu’à 99,9% la formation des bactéries et par conséquent les mauvaises odeurs. Elle est disponible en 3 tailles : normale, longue et extra longue, et aussi en pochette individuelle parfumée (Pocket).

Molped avec barrières actives, la première serviette en Algérie à disposer de la technologie des barrières actives qui se veulent protectrices et empêchent les fuites pendant les menstruations abondantes durant la journée et surtout durant la nuit. Elle est disponible en 2 tailles, normale et longue, et exclusivement en pochette individuelle (Pocket).

À noter qu’une serviette gratuite est offerte dans toute la gamme du nouveau Molped et est disponible dans tous les points de vente partout en Algérie.

La plateforme de communication #lifeuninterrupted

Une nouvelle plateforme de communication accompagne ce lancement basé sur une réalité que vivent toutes les femmes quelques jours par mois. En ce sens, Mme Ilhem Benabderrahmane, brand manager de la catégorie, a indiqué que «le lancement du nouveau Molped a été associé à une plateforme qui vise à montrer que le nouveau Molped permet aux femmes algériennes de vivre une vie ininterrompue pendant leurs menstruations et cela toujours à continuer à faire du sport, aller au travail ou à l’université, rencontrer ses amies, faire son shopping, … »

Cette plateforme sera composée d’une campagne TV et des actions sur le digital ainsi que des opérations d’échantillonnage afin de toucher le cœur de cible de la marque Molped et permettre aux consommatrices de découvrir cette nouvelle gamme.

La rencontre dédiée au bien-être pendant la période de menstruation

La rencontre a été animée, par ailleurs, par des médecins spécialistes et des professionnelles de la santé ainsi que des femmes inspirantes autour d’un panel et des workshops sur les questions en lien avec la santé des femmes.

Introduit par Mme Sarah Redjil, journaliste et influenceuse sur les réseaux sociaux, le premier panel a porté sur les menstruations, le bien-être des femmes et la féminité.

Les 3 workshops ont été animés respectivement par : Mme Sabrina Mokrane , psychologue et coach en neuroscience; Dr Rym Chikouche, gynécologue, et Mme Sarah Boumaza , physiothérapeute.

Les thèmes ont été axés sur «la neuroscience et le bien-être psychologique en période de menstruations», «La gestion de la douleur durant les menstruations» et «le bien-être interne».