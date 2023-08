Molly et Matt, ce couple d’influenceurs anglais sous le charme de l’Algérie

Molly & Matt, ce couple d’influenceurs voyage originaires du Royaume-Uni, sont de véritables vedettes sur la scène médiatique numérique. Avec une base solide de 30 900 passionnés sur Instagram et un impressionnant 276 000 abonnés sur YouTube, ils ne sont pas étrangers à l’attention du public.

Cet été, leur choix de destination a été la magnifique Algérie. À travers une série de huit vidéos, ils ont offert à leurs abonnés un regard inédit sur des lieux tels que les îles de Jijel, Bejaia, Tigzirt et Tipaza, avec ses splendides plages et ses ruines anciennes. Ils ont également exploré la street food algérienne et plongé dans le patrimoine culturel de la casbah.

L’écho de leur voyage a résonné fort sur les réseaux sociaux suscitant un intérêt renouvelé pour l’Algérie parmi leurs followers. Les Algériens eux-mêmes ont été plus qu’accueillants, déversant des vagues de commentaires chaleureux et de suggestions pour d’autres joyaux cachés à découvrir lors de futures excursions.

Les Premières Impressions de Molly & Matt sur l’Algérie

Suite à leur séjour, Molly & Matt ont partagé leurs réflexions initiales sur leur expérience algérienne dans une vidéo YouTube.

Ils ont notamment été impressionnés par un petit restaurant qui servait de la nourriture traditionnelle algérienne. Ils ont également découvert le « Selecto », une boisson que beaucoup comparent au Coca-Cola, mais avec une saveur distincte le rendant si culte. Leur aventure les a également conduits à explorer la richesse culinaire de l’Algérie, notamment un couscous méticuleusement préparé.

En se promenant sur l’avenue Che Guevara, ils ont noté l’influence cubaine en Algérie, et ont été émerveillés par l’architecture coloniale qui borde la Méditerranée. La paire a également été impressionnée par les liens de transport modernes de l’Algérie, en particulier le métro.

Lors de leur visite au Monument des Martyrs, ils ont été touchés par l’importance de l’histoire et du sacrifice pour le peuple algérien. Enfin, leur séjour à l’hôtel leur a offert une vue imprenable sur la ville, ajoutant une touche parfaite à leur expérience mémorable.

En conclusion, l’Algérie a non seulement captivé Molly & Matt, mais à travers eux, elle a également touché des centaines de milliers d’âmes autour du monde, prouvant une fois de plus qu’elle est une destination à ne pas manquer.