Mokri reçu par Tebboune : l’économie au cœur de l’entretien

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Mokri, a été reçu au siège de la Présidence, par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et il a révélé ce qui a été abordé lors de cette rencontre avec le Chef de l’Etat.

Abderrezak Mokri a déclaré : » Le président m’a confirmé que ses portes sont ouvertes à la discussion et au dialogue avec toutes les personnalités et partis dans l’intérêt de la nation ».

Le même intervenant a ajouté : « J’ai exprimé au président certains points de vue concernant les affaires économiques et politiques, et fait des observations dans divers domaines et dossiers ».

De plus, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a confirmé que sa rencontre avec le président de la République était bonne et ouverte, et qu’il a beaucoup tiré parti de ce que le président de la République a abordé concernant diverses questions économiques.

En outre, Mokri a poursuivi en révélant qu’il a exprimé à Tebboune beaucoup de points de vue de mon parti. » Ajoutant aussi sa satisfaction de constater cette relation entre l’opposition et le gouvernement actuel.

Il a conclu en disant : « Nous souhaitons le meilleur pour notre pays et nous coopérons tous pour le bien du pays, et quelque soit la diversité des opinions et des idées, nous veillons tous à préserver la force de l’État algérien et de notre pays, et nous nous entraidons tous pour le bien de notre pays. »

Augmentation des salaires, pensions de retraite et allocations chômage en 2023

Le dimanche 25 décembre 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé la dernière réunion du Conseil des ministres. Lors de ce conseil plusieurs dossiers ont été passés en revue, et le Chef de l’Etat a ordonné l’application de plusieurs décisions, notamment pour l’augmentation des salaires, pensions de retraite et allocations chômage en 2023.

Il a donc instruit de majorer les salaires de 4.500 à 8.500 dinars. Les augmentations décrétées entre 2022, 2023 et 2024 devraient donc atteindre, 47%.

Le président Tebboune a ordonné de porter le seuil minimum des pensions de retraites à 15.000 dinars pour ceux qui touchent moins de 10.000 dinars et à 20.000 dinars ceux qui perçoivent entre 10.000 et 15.000 dinars. Cette dernière augmentation devrait remettre les pensions des retraités à la même valeur que le salaire national minimum garanti (SNMG) qui est passé en 2021 de 18.000 à 20.000 dinars.

Enfin, le chef de l’Etat a ordonné que l’allocation chômage passe de 13.000 à 15.000 dinars en plus de la prise en charge de la couverture sociale des chômeurs qui la perçoivent par l’Etat.