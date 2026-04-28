Moisson 2025 – 2026 : AgroDrive déploie un dispositif massif pour soutenir les agriculteurs algériens

Avec des centaines de moissonneuses mobilisées et un appui technique renforcé sur le terrain, la campagne moisson-battage 2025-2026 démarre sous haute intensité dans le sud du pays. L’objectif est de sécuriser les récoltes et d’améliorer durablement les rendements.

La campagne de moisson-battage 2025-2026 est lancée dans les wilayas du Sud, et le dispositif mis en place donne le ton, cette année, la mécanisation agricole passe clairement à la vitesse supérieure. En première ligne, AgroDrive, filiale du groupe public Agrodive, qui a mobilisé des moyens conséquents pour accompagner les agriculteurs sur le terrain.

Au total, 332 moissonneuses ont été déployées, appuyées par des équipements issus du secteur privé. À cela s’ajoutent 765 camions chargés d’assurer le transport des récoltes vers les centres de collecte. Une logistique lourde, pensée pour fluidifier les opérations et limiter les pertes, un point critique dans la filière céréalière.

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Optimisation logistique et technique de la campagne

Sur le terrain, l’effort ne se limite pas au matériel. AgroDrive a également mis en place des équipes techniques mobiles capables d’intervenir rapidement pour assurer la maintenance des machines. Une stratégie simple mais efficace : éviter les arrêts, sécuriser les cadences et garantir la continuité du travail pendant toute la durée de la campagne.

Cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur agricole. La création récente du Conseil national de la mécanisation agricole marque une volonté claire de structurer la maintenance, améliorer l’accès aux pièces de rechange et accompagner la montée en puissance des exploitations. En ligne de mire, un objectif assumé, celui d’étendre les surfaces cultivées et augmenter les rendements à l’hectare.

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Innovation par la formation et l’équipement

Dans cette logique d’investissement, AgroDrive a récemment renforcé son parc avec l’acquisition de 331 moissonneuses et 1 800 tracteurs. Un renfort stratégique, notamment pour la filière céréalière, considérée comme un pilier de la sécurité alimentaire.

Autre levier activé cette année, la formation. Pour la première fois, des sessions spécialisées ont été lancées pour former les conducteurs et les techniciens aux bonnes pratiques de conduite et de maintenance des moissonneuses. Encadrées en coordination avec le secteur de la formation professionnelle, ces sessions visent à réduire les pertes et à optimiser chaque hectare récolté.

Et la réponse du terrain est au rendez-vous. Agriculteurs, conducteurs et techniciens ont participé en nombre à ces formations, saluant une initiative qui répond à un vrai besoin : monter en compétence pour tirer pleinement parti des équipements disponibles.

Au final, plus qu’une simple campagne agricole, c’est un changement d’échelle qui se joue. Moins de pertes, plus d’efficacité, et une organisation qui tend vers plus de professionnalisation. Reste maintenant à voir si cette montée en puissance tiendra ses promesses jusqu’au dernier hectare récolté.

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