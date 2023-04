Mois du patrimoine en Algérie : programme d’activités varié dans les musées

La date du 18 avril 2023 avait marqué le début du mois du patrimoine en Algérie. Cet évènement se résume en une série d’activités dans plusieurs musées et sites culturels du pays et cette année, l’événement se concentre sur la profondeur africaine du patrimoine culturel algérien.

Le musée national de Cherchel met en lumière la Maurétanie Césarienne, tandis que le musée national Cirta de Constantine organise des journées portes ouvertes et des ateliers pour enfants. Le musée des arts et traditions populaires du Palais du Bey expose principalement des peintures et organise des conférences sur le patrimoine culturel immatériel.

Le centre d’interprétation du costume traditionnel algérien de Tlemcen présente quant à lui le costume traditionnel et les bijoux africains, ainsi que des ateliers dédiés aux jeux traditionnels et à la calligraphie.

Au niveau de la capitale, le musée national des antiquités s’intéresse au site archéologique de M’lakou et au rôle des bijoux dans l’art rupestre, tandis que l’espace de la voute Kheireddine organise des visites ainsi que des projections de documentaires sur le patrimoine subaquatique et mets l’accent sur la préservation du patrimoine.

Des visites guidées ainsi que des ateliers dans les sites archéologiques et les musées qu’il gère dans différentes régions du pays, tels que le site de Tipasa, le mausolée du roi Massinissa à Constantine, le Fort de Santa Cruze à Oran, le site de Timgad à Batna et le musée de l’enfance à Alger.

Des tenues traditionnelles algériennes bientôt inscrites à l’UNESCO

L’Algérie a officiellement soumis une demande à l’UNESCO pour la reconnaissance et la protection de deux des ces tenues traditionnelles féminines originaires de l’est du pays.

Le ministère de l’Art avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et avait précisé que le dossier soumis s’intitulait « Costume de cérémonie féminin de l’Est algérien: connaissances et savoir-faire liés à la couture et à la confection d’ornements : Mlahfa et Gandoura ».

La préparation du dossier a impliqué la participation de nombreux acteurs du domaine artistique, traditionnel et de la recherche historique. La démarche vise à préserver et protéger ce pan important du patrimoine national.