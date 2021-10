Moins de fidèles à la mosquée : l’association des oulémas s’explique

Nul ne doute de l’ampleur des pertes humaines causées par la pandémie de covid-19 notamment pendant le mois de juillet et d’aout en plein troisième vagues. Des conséquences lourdes et une augmentation vertigineuse des cas de contaminations ont poussé les autorités à suspendre certaines et fermer certains lieux notamment les mosquées.

À partir de la mi-septembre, les choses ont commencé à rentrer dans l’ordre, la situation sanitaire se stabilise, la vaccination s’élargie et le gouvernement ont allégé les mesures préventives. En effet, les restaurants, centre culturels et sportifs ainsi que les mosquées ont rouvert.

Cependant, certaines restrictions et mesures préventives ont été maintenues à l’instar de la fermeture des espaces d’ablution dans les mosquées. Une décision que l’Association des oulémas musulmans algériens ne semble pas apprécier

L’association réagit par le biais des réseaux sociaux

Par le biais de sa page Facebook officiel, l’association religieuse conteste la maintenance de la fermeture des espaces dédiés aux ablutions au sein des mosquées. En publiant des images montrant des personnes entrain de faire leurs ablutions dans la rue pour se préparer à la prière, l’association n’a pas manqué de réagir.

« Des solutions existent pour remédier à ce problème dont la raison demeure inconnue… puisqu’en dehors des mosquées, tout est bondé de monde, les restaurants, cafés, marchés, trains et transport en commun, rues, etc. », commente l’Association des oulémas musulmans les images qu’elle a publiées sur son compte Facebook.

La même source poursuit » il y a-t-il pas un cerveau qui réfléchit pour trouver une solution à ce problème…. le nombre de fidèles qui fréquentent la mosquée a diminué de façon triste »