Moi, Moche et Méchant 4 : Une avant-première exclusive au cinéma TMV Garden City !

Fans de Gru, Margo, Edith, Agnes et des Minions, réjouissez-vous ! Le tant attendu Moi, Moche et Méchant 4 débarque sur les écrans algériens et le cinéma TMV Garden City vous propose une avant-première exclusive ce dimanche 7 juillet !

Trois séances sont programmées pour cette occasion spéciale : à 13h15, 17h45 et 20h00. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir ce nouveau film d’animation événement avant sa sortie officielle le 12 juillet !

Moi, Moche et Méchant 4 : Synopsis

Dans ce quatrième volet, Gru et sa joyeuse bande font face à une nouvelle menace mondiale et doivent s’allier à un ancien ennemi pour sauver la mise. Action, humour et moments touchants sont au rendez-vous pour un film qui promet de faire rire et pleurer petits et grands.

Rappelons que la saga Moi, Moche et Méchant a connu un immense succès depuis le premier opus en 2010, amassant plus de 3,7 milliards de dollars au box-office. Ce n’est donc pas une surprise que le quatrième volet soit si attendu par les fans !