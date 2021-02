Mohcine Belabbas réagit et apporte son soutien à Saïd Djabelkhir

Mohcine Belabbas, Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), apporte son soutien à l’islamologue algérien Saïd Djabelkhir qui fait l’objet d’une plainte déposée pour « atteinte à la religion de l’islam ».

Dans un post publié sur son compte Facebook, Mohcine Belabbas a qualifié la plainte déposée contre Saïd Djabelkhir de « criminalisation de la pensée ».

« L’affaire de l’islamologue Said Djabelkheir est une judiciarisation et une criminalisation de la pensée et du débat », a écrit l’opposant algérien, estimant que l’interdiction de la libre-pensée faisait sombrer l’Algerie de plus en plus.

« Les Algériens font face, depuis plusieurs mois, à des formes de pressions et de poursuites judiciaires juste pour avoir exprimé leurs points de vue ou s’être engagé dans une action politique », a ajouté Mohcine Belabbas.