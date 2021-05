Mohcine Belabbas : « La situation est grave »

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, livre son analyse sur la situation politique actuelle.

Dans une tribune publiée ce lundi, 17 mai 2021, sur sa page Facebook, Mohcine Belabbas a estimé que la situation actuelle est « grave ».

« Les Algériens multiplient au quotidien la contestation de l’autorité de tous les individus intronisés à la tête des centres de décision et de toutes les institutions asservies ou simplement prises en otages. Les décisions et autres pratiques introduites depuis décembre 2019 ne cessent de heurter la conscience de tout un chacun », a-t-il écrit.

« Il faut accompagner la révolution par une mobilisation générale » (Mohcine Belabbas)

Pour le président du RCD, il est du devoir des activistes politiques et des partis d’accompagner le mouvement populaire du Hirak afin de « faire aboutir la révolution ».

« L’escalade de la répression qui cible toutes les catégories sociales et toutes les régions du pays (…) Il est, de l’avis de nombreux compatriotes, de notre devoir, plus que jamais, urgent d’accompagner la révolution par une mobilisation générale pour la libération des détenus, des institutions et de tout le peuple », a-t-il estimé.

« La situation est grave. Notre résolution à faire aboutir le combat de tout un peuple doit être entière. Réinventer l’Algérie c’est maintenant », a ajouté le président du parti de l’opposition.

Pour rappel, le président du RCD a été arrêté vendredi dernier à Alger alors qu’il participait à une manifestation du Hirak. Il a ensuite été libéré après plusieurs heures passées au commissariat.