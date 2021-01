Mohcine Belabbas espère « un retour à la raison politique en 2021 » 

À l’occasion de la célébration du nouvel an, le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a affirmé que l’Algérie se trouve à la croisé des chemins, entre un avenir de sécurité et des perspectives sombres.

Dans une publication postée sur Facebook ce 1er janvier, à l’occasion de la célébration du nouvel an, le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a estimé que « notre pays se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins ».

« (…) Entre un avenir fait de sécurité démocratique et de libertés ou des perspectives sombres d’une reproduction d’un régime centré sur lui-même et isolé du monde », a-t-il écrit.

Pour cette nouvelle année 2021, M. Belabbasa a souhaité « un retour à la raison politique et à la sagesse chez les dirigeants de fait ».

En effet, pour lui, « les Algériens ont trop souffert de voir leur pays à la traine sur tous les plans, dans tous les domaines et à tous les niveaux ».

Ainsi, le Président du RCD a affirmé qu’ « il est plus que temps de mettre en place les fondations de l’État de droit et de progrès », en concluant que « c’est le grand défi que nous devons relever cette année ».