Mohammed IV « remémore les attaches qui liaient Bouteflika au Maroc »

Suite au décès de l’ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, le roi du Maroc Mohamed IV n’a pas manqué de présenter ses condoléances à l’Algérie, tout en se disant « remémorer les attaches particulières qui liaient le défunt au Maroc ».

Dans son message de condoléances et de compassion au Président algérien suite au décès de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, Mohammed IV souligne « avoir appris, avec une profonde affliction et une vive émotion, la nouvelle du décès du précédent Président algérien ».

Le roi du Maroc a ensuite exprimé « à l’actuel dirigeant de l’Algérie et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple algérien frère, ses vives condoléances et sa sincère compassion ».

Le roi évoque « les attaches particulières qui liaient le défunt au Maroc »

Dans sa lettre de condoléances, le roi du Maroc n’a pas manqué de se dire « remémorer les attaches particulières qui liaient le défunt au Maroc, que ce soit lors des périodes de l’enfance et des études dans la ville d’Oujda ou encore au temps du militantisme pour l’indépendance de l’Algérie sœur ».

Selon lui, « l’histoire retient que feu Bouteflika a marqué une importante phase de l’histoire moderne de l’Algérie ».

À travers son message, Mohammed IV « implore le Très Haut d’accorder patience et consolation au Président algérien et aux membres de la famille du défunt, d’entourer le grand disparu de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste Paradis ».

Pour rappel, l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est mort vendredi 17 septembre à l’âge de 84 ans. Suite de quoi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé samedi la mise en berne du drapeau national à travers le territoire national, pendant trois jours.

Le défunt a été inhumé ce dimanche après-midi au Carré des Martyrs du cimetière El-Alia (Alger), en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.