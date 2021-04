Mohamed Tadjadit et 4 activistes placés en garde à vue

Cinq militants et activistes du Hirak ont été placés en garde à vue dans la wilaya d’Alger, parmi eux figuraient le militant Mohamed Tadjadit, surnommé le « poète » du Hirak, ainsi que Malik Riahi, Soheib Debaghi, Noureddine Khimoud (Nadjib Milano) et Tarik Debaghi.

Pour ce qui est de Mohamed Tadjadit et Malik Riahi, ils ont été arrêtés dimanche dernier à Alger, dans un appartement à Ain Beniane après perquisition de la police.

Ils ont été ensuite placés en garde à vue au commissariat Trolard (près du tunnel Audin).

Concernant Soheib Debaghi, Noureddine Khimoud et Tarik Debaghi, ces derniers ont été arrêtés à Barika dans la wilaya de Batna hier lundi, transférés ensuite vers Alger (Cavaignac).

En rapport avec l’affaire de Said Chetouane ?

En effet, selon LADDH (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme), l’arrestation de Tadjadit Mohamed ce soir en compagnie d’autres activistes à savoir Malik Riahi, Soheib Debaghi, etNoureddine Khimoud (Nadjib Milano) a eu lieu suite à la vidéo qu’il a diffusé hier soir au sujet des allégations de tortures du mineur Daïd Chetouane.

Filmé par Mohamed Tadjadit et Sohaïb Debaghi, Saïd Chetouane s’est plaint d’un harcèlement corporel et moral qu’il aurait subi pendant les douze heures qu’il avait passées au commissariat de Bab El-Oued, ces derniers ont confirmé que le mineur est victime d’“attouchements sexuels” pendant sa courte garde-à-vue.

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont affirmé, dimanche, avoir informé le procureur de la République des allégations contenues dans une vidéo concernant une maltraitance qu’aurait subi un enfant mineur au niveau d’un commissariat de police, précisant que le représentant du parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur ce sujet.

Après la diffusion de la vidéo, « 04 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête », a précisé le procureur, sans vouloir donner plus de précisions et informations sur les auteurs de la vidéo et les personnes arrêtées par la police.