“Mohamed Reghis a des compétences pour devenir un grand acteur”, Djaffar Gacem

Djaffar Gacem, le réalisateur algérien renommé, a récemment fait l’éloge à l’égard de l’acteur Mohamed Reghis lors de son passage dans l’émission « Kaadatna Djazairia » diffusée sur Samira TV et animée par Manel Gherbi.

En effet, lors de cette émission, Manel Gherbi a accueilli Djaffar Gacem ainsi que trois actrices qui ont participé à « Dar Lefchouch », une sitcom produite par Gacem et diffusée sur Samira TV durant ce mois de ramadan. Ce programme a connu un grand succès en Algérie, avec la participation de nombreuses personnalités connues telles que Samia Meziane, Athmane Bendaoued, Biyouna, Merouane Guerrouabi, Asma Mehdjane et Romaissa Ghazali.

On notera que parmi les invités d’honneur de cette série comique figuraient également Samir Toumi et Mohamed Reghis. Lorsqu’on lui a posé une question à propos de Mohamed Reghis, Djaffar Gacem a répondu sans hésitation que cet acteur posséde les compétences nécessaires pour devenir un grand acteur dans le futur.

Selon le même réalisateur, chaque acteur a besoin d’encadrement pour accélérer sa carrière, et Mohamed Reghis ne fait pas exception. En effet, Gacem a souligné que Reghis avait le potentiel pour briller sur la scène artistique algérienne.

Qui est Mohamed Reghis ?

Mohamed Reghis est un acteur et mannequin algérien qui a su se faire connaître auprès du public grâce à son rôle dans la série dramatique Yema. Cette série algérienne, mettant en vedette Mounia Benfeghoul, Sid Ahmed Agoumi et Malika Belbey, a connu un grand succès auprès des téléspectateurs algériens, et Mohamed Reghis a su tirer son épingle du jeu dans les trois saisons.

Bien que quelques critiques aient été lancées à son égard, Mohamed Reghis a réussi à se faire une place dans le monde de la télévision et a su convaincre le public algérien par son jeu d’acteur. Son charisme et son talent ont conquis de nombreux fans, qui le suivent maintenant sur les réseaux sociaux. Il est notamment très actif sur Instagram, où il partage des photos de ses shootings ainsi que des détails de son quotidien.

Sa communauté de fans sur ce réseau social compte aujourd’hui plus de 1,5 million de personnes. Donc vous l’aurez compris, Mohamed Reghis est un acteur et mannequin prometteur qui a su s’imposer dans le paysage audiovisuel algérien. Nous lui souhaitons bon courage pour la suite de sa carrière et espérons le voir briller encore plus dans les années à venir.