Mohamed Laagab se réunit avec les représentants des syndicats du secteur de la communication

Hier, le lundi 11 septembre, le Ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a tenu une réunion avec les représentants des syndicats et des associations nationales du secteur médiatique. L’objectif de cette rencontre était de les encourager à s’organiser conformément aux orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette initiative, en faveur du système médiatique, a été saluée dans un communiqué du ministère.

Cette réunion, qui s’est déroulée au siège du ministère, s’inscrit dans le cadre de la démarche continue de Laagab, visant à écouter attentivement les préoccupations et les propositions des acteurs du secteur. L’objectif ultime est de mettre en place une feuille de route pour l’avenir du système médiatique. Il est essentiel de souligner que les syndicats sont les porte-parole des journalistes et expriment leurs inquiétudes.

Le Ministre de la Communication a également exhorté tous les responsables et représentants des syndicats et des associations nationales du secteur à s’organiser selon les directives du Président de la République. Il les a encouragés à promouvoir la solidarité syndicale et à examiner les problèmes en suspens. Parmi ces problèmes, la situation sociale des journalistes occupe une place prépondérante. De plus, il a insisté sur la nécessité d’établir un diagnostic précis des conditions professionnelles, assorti de solutions et de propositions concrètes.

Laagab s’engage à prendre en charge les préoccupations

Le Ministre a réaffirmé son engagement à apporter son soutien et son accompagnement, soulignant que le ministère ne ménagera aucun effort pour traiter les préoccupations conformément à la loi en vigueur.

Laagab a souligné l’importance de finaliser le système législatif du secteur et d’établir les structures d’encadrement nécessaires. Il a également mis l’accent sur la mise en place urgente d’un conseil de déontologie.

La réunion a également permis d’examiner certaines dispositions de la nouvelle loi organique sur l’Information, en mettant particulièrement l’accent sur celles liées à la protection des journalistes et à la formation. Le Ministre de la Communication a exprimé sa conviction que ce nouveau texte renforce la protection des journalistes dans l’exercice de leurs missions.

Enfin, il convient de noter que les syndicats du secteur ont chaleureusement salué cette rencontre, considérant qu’elle marque l’ouverture de canaux de dialogue cruciaux pour l’ensemble de la corporation.