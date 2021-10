Mohamed Hazim, un salaire de retraite scandalisant

Ayant joué l’un des principaux rôles dans la série humoristique algérienne de l’époque “ Bila Houdoud”, dans laquelle il avait d’ailleurs brillé et gagné l’affection de millions d’algériens, Mohamed Hazim à la retraite et très malade aujourd’hui lance un énième cris de détresse.

Diffusé chaque soir pendant le mois sacré du ramadan, Mohamed Hazim et ses deux compagnons donnaient rendez-vous au peuple algérien tous les jours durant les années de la décennie noire, qui n’étaient pas si noires que ça pendant quelques minutes grâce à ce trio du tonnerre jouant dans cette célèbre série culte.

Hormis « Bila Houdoud », l’acteur a également tenu plus d’une dizaine de rôles principaux comme secondaires tout au long des années précédentes, une brillante carrière qui n’a toutefois pas suffi pour lui garantir un si bon salaire lors de son départ en retraite.

En effet, dans une déclaration à Ennahar, l’acteur a déclaré percevoir un salaire mensuel d’un montant de 20.000 DA, une pension de retraite qu’il touche grâce à son ancien poste au sein de la Sonatrach. Sans pour autant n’avoir jamais rien perçu comme rémunération de sa longue carrière d’acteur.

Un Mohamed Hazim pas tellement en forme

Il y a quelques jours de celà seulement , l’acteur algérien âgé de 67 ans a été gravement malade et hospitalisé au sein de l’hôpital Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, où il a été pris en charge en urgence afin de subir une opération risquée à cause d’une pathologie cardio-pulmonaire chronique, une maladie dont il souffre depuis plusieurs années et qui lui a valu un bon nombre de précédentes hospitalisations.

Aujourd’hui, l’état de santé de Mohamed Hazim est en voie d’amélioration, une bonne nouvelle pour ses fans algériens, et ceci malgré une phase de récupération qui s’avère être tout de même un peu longue.