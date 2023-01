Mohamed Chérif, l’ophtalmologue ayant échoué 3 fois à l’examen du 6e

Lors de son passage sur la chaîne El Bilad Tv, le chirurgien ophtalmologue algérien Mohamed Chérif a raconté son “succes story”. Bien que la mission n’ait pas été facile, le docteur est aujourd’hui l’un des plus grands ophtalmologues en Algérie. Et ce, à cause de sa persévérance. Lui qui n’a jamais baissé les bras, malgré la situation difficile par laquelle il est passé. Originaire d’un petit village à Tizi Ouzou, Mohamed Chérif s’est livré à cœur ouvert sur son enfance difficile.

Le docteur a affirmé qu’il avait échoué trois fois à l’examen de la 6e année primaire. En effet, cet échec était principalement dû aux circonstances difficiles auxquelles les élèves de son village devaient faire face. Notamment, le manque d’enseignants. Heureusement, Mohamed Chérif a eu l’occasion de rejoindre un autre établissement scolaire au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Cependant, il était inscrit en 2e année CEM à cause de son âge.

Très motivé que jamais le docteur a fait l’impossible pour pouvoir récupérer ce qu’il avait raté. D’ailleurs, il n’a pas été déçu par sa première moyenne qui était de 2/20. Épaulé par son oncle et la femme de ce dernier, Mohamed Chérif a eu 9/20 à la fin du deuxième trimestre. En fait, son niveau d’adaptation lui valait l’estime et la considération des profs.

Mohamed Chérif fait son retour à Tigzirt

Après un travail acharné, Mohamed Chérif a décidé de quitter Tizi Ouzou et de faire son retour à son village natal pas loin de Tigzirt. Cependant, il a continué de déployer ses efforts pour réussir. Le chirurgien a affirmé que le soutien apporté par ses parents était la source principale de sa motivation. En effet, sa mère croyait toujours en lui malgré son début difficile.

Au fil du temps, Mohamed Chérif a repris son équilibre. Effectivement, il a décroché son baccalauréat avec brio. Dans le détail, Mohamed Chérif a eu une moyenne de 17/20 au baccalauréat. Ce qui lui a permis de rejoindre la faculté de médecine et d’écrire un nouveau chapitre dans sa vie. Aujourd’hui, il est l’un des plus grands ophtalmologues en Algérie.