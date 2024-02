Mohamed Cheikh, ex-Top chef France, met à l’honneur la cuisine algérienne (vidéo)

Bourek boeuf hachée 🥩🇩🇿 👇🏼Ingrédients pour 6 personnes: – 600 Gr Viande hachée – 6 feuilles de bricks – 1/2 P Oignon – 1/4 BOTTE Persil – 1/4 BOTTE Coriandre – 1 CAC Gingembre poudre – 1 CAC Cumin poudre – 1/2 CAC Paprika doux – 1 CAC Ail en poudre – 1 CAC Coriandre moulu – 1 P Œuf – 3 P Fromage fondu – PM Sel – PM Poivre – PM Huile de tournesol Déroulement : Eplucher et hacher finement les oignons. Hacher finement le persil et la coriandre. Dans un saladier : mettre la viande hachée, le gingembre poudre, le cumin poudre, le paprika doux, l’ail en poudre, la coriandre moulu, les œufs, du sel et du poivre. Mélanger le tout. Ajouter les oignons, le persil et la coriandre hachés. Mélanger le tout. Montage : garnir une feuille de brick avec 2 CAS de farce. Ajouter le fromage fondu sur la farce. Refermer les bords puis enrouler la brick. Cuire dans de l’huile de friture chaude (pas trop) des deux côtés puis égoutter sur papier absorbant. 📸 @sadiksansvoltaire #homemade #recette

