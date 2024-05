Mohamed Amroune évoque les mécanismes et les enjeux de la diplomatie parlementaire

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l’étranger au Conseil de la Nation, Mohamed Amroune, a animé une conférence ce mardi 21 mai 2024, au Forum du quotidien “Echaab”. Le thème abordé, “La diplomatie parlementaire et le soutien à la libération des peuples”, a permis de souligner l’importance cruciale de la diplomatie parlementaire dans le paysage diplomatique actuel.

Mohamed Amroune a entamé son intervention en soulignant “la nécessité de la diplomatie parlementaire pour compléter efficacement la diplomatie officielle”. Selon lui, “cette interaction est essentielle pour réaliser l’intérêt national et défendre les causes justes sur la scène internationale”. Il a ainsi mis en lumière “la complémentarité entre ces deux formes de diplomatie, insistant sur le besoin de coordination et de développement de partenariats robustes”.

En outre, Mohamed Amroune a expliqué que, “dans le contexte mondial actuel marqué par des crises complexes, l’intervention de multiples organes diplomatiques devient indispensable”. “La diplomatie parlementaire, a-t-il affirmé, joue un rôle significatif en offrant une plus grande liberté d’action par rapport à la diplomatie officielle”. En effet, “les parlementaires, élus par le peuple, disposent d’une marge de manœuvre plus large, ce qui leur permet de naviguer en dehors des contraintes rigides souvent imposées aux diplomates officiels”, a-t-il expliqué.

Cette conférence a mis en avant l’importance de la diplomatie parlementaire comme un outil flexible et puissant pour l’État, capable de s’adapter rapidement aux dynamiques internationales et d’apporter un soutien crucial aux efforts de libération des peuples. D’ailleurs, l’intervenant a insisté sur le fait que “cette forme de diplomatie peut, grâce à son indépendance, renforcer les initiatives nationales et internationales visant à promouvoir la paix et la justice”.

Quels sont les mécanismes de la diplomatie parlementaire ?

Lors de son intervention au Forum du quotidien “Echaab”, Mohamed Amroune a détaillé les mécanismes par lesquels la diplomatie parlementaire joue un rôle crucial et efficace dans la défense des causes justes et la réalisation de l’intérêt national. Parmi ces mécanismes, l’intervenant a mentionné “les visites officielles et l’organisation de conférences internationales et régionales, qui permettent d’échanger les expertises et de bâtir une confiance solide”. Il a précisé que “de nombreux présidents de Parlements, notamment ceux de Madagascar, du Canada, de la Mauritanie et de la Corée du Sud, ont visité l’Algérie pour ouvrir des canaux de communication et résoudre diverses questions d’intérêt commun”.

Selon Mohamed Amroune, “les commissions d’amitié sont aussi fondamentales pour la diplomatie parlementaire, car elles tissent des liens avec d’autres pays, ouvrant la voie à des débats sur des causes communes et clarifiant les positions de l’Algérie”. “La deuxième chambre du Parlement compte 13 commissions d’amitié et de fraternité au niveau régional et international”, a-t-il souligné. Faisant savoir qu’ “à chaque réunion de ces organisations, le Parlement s’efforce de faire entendre la voix de l’Algérie sur des questions cruciales telles que les causes de libération, la lutte contre le terrorisme, le climat, la santé, la sécurité alimentaire et hydrique, entre autres”.

Un autre mécanisme important, selon le membre du tiers présidentiel au Conseil de la Nation, réside dans “les rencontres avec les ambassadeurs, qui offrent une vision différente en vue de consolider la coordination et renforcer les relations bilatérales”. Il a également insisté sur “l’adhésion aux Parlements internationaux comme étant l’un des mécanismes les plus significatifs”. “Le Conseil de la Nation est membre de 15 organisations régionales et internationales, ce qui renforce la présence et l’influence de l’Algérie sur la scène mondiale”, a encore précisé Dr. Amroune.

La diplomatie parlementaire : un soutien indéfectible à la liberté des peuples !

En outre, Mohamed Amroune a souligné avec force que “la mission de la diplomatie parlementaire dans la défense de la liberté des peuples qui réside dans son soutien politique et diplomatique aux causes justes”. “Ce soutien se manifeste par l’adoption de résolutions, la prise de positions fermes en faveur de la liberté des peuples, la reconnaissance des mouvements de libération, l’adoption de lois de soutien et la médiation pour promouvoir l’intérêt national”.

Ainsi, le membre du Conseil de la Nation a insisté sur le fait que, ces dernières années,”la diplomatie parlementaire s’est alignée sur la dynamique de la diplomatie algérienne, adoptant la même orientation et les mêmes positions avec ferveur pour défendre les intérêts de la nation algérienne et des causes justes”. De plus, il a souligné “l’importance de maintenir une cohésion entre les initiatives de la diplomatie officielle et celles de la diplomatie parlementaire, afin d’éviter qu’un fossé ne se crée entre les deux”.

À LIRE AUSSI :

>> Une déclaration commune adoptée par l’Algérie, la Tunisie et la Libye

Dans ce cadre, Mohamed Amroune a rappelé “l’initiative du Président Tebboune concernant le sommet tripartite entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye, soulignant l’importance de cette collaboration régionale”. Il a également évoqué “la position constante et avancée de l’Algérie au sujet de la cause palestinienne”, position qu’il a qualifiée “de plus forte et plus affirmée que celle d’autres pays arabes et musulmans”. L’Algérie, selon lui, “n’a jamais failli à soutenir cette cause et saisit chaque occasion pour la défendre”.

Droit des peuples à l’autodétermination : la diplomatie parlementaire, fervent défenseur des causes justes !

L’invité du Forum d’ “Echaab” a aussi rappelé “le rôle multilatéral de l’Algérie, son impartialité en tant que médiateur dans les conflits et son engagement en faveur des causes justes”. Il a assuré que “la diplomatie parlementaire suit et soutient la même trajectoire que la diplomatie officielle, citant comme preuve “l’accueil que consacre le Président de la République aux délégations parlementaires étrangères, témoignant de l’importance stratégique qu’il accorde au Parlement dans la politique étrangère du pays”.

Pour clore son intervention, Mohamed Amroune a réitéré “l’importance du droit des peuples à l’autodétermination, affirmant que la diplomatie parlementaire peut porter la voix des opprimés, étant constituée des élus du peuple”. Particulièrement son rôle crucial dans l’adoption de lois en faveur du droit des peuples à l’autodétermination, à la liberté et à l’abolition de toute forme de colonialisme.

À LIRE AUSSI :

>> Soutien de l’Algérie, adhésion de la Palestine à l’ONU… Interview avec Dr. Adel Mahsas !

Il a illustré son propos en rappelant “la position de John F. Kennedy en 1957 en faveur de l’indépendance de l’Algérie, lorsqu’il n’était encore qu’un jeune sénateur démocrate du Massachusetts”. Toutefois, le membre du Conseil de la Nation a rejeté “toute forme de corruption ou de lobbying, faisant référence au scandale du “Marocgate” au Parlement européen concernant le Sahara Occidental”.

Ainsi, Mohamed Amroune a conclu en réaffirmant “la nécessité pour la diplomatie parlementaire de continuer à soutenir avec vigueur les causes justes, en complément de la diplomatie officielle, pour garantir la paix et la justice à l’échelle mondiale”.