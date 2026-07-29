Attaque au couteau à Paris : comment Mohamed-Ali, d’origine algérienne, a neutralisé l’assaillant

Un drame a secoué le 17ᵉ arrondissement de Paris lundi 27 juillet. Alors que trois femmes ont été blessées — dont deux grièvement — lors d’une violente attaque près de la porte de Clichy, la tragédie aurait pu être pire sans l’intervention décisive de Mohamed-Ali Bouhadjar.

Ce judoka d’origine algérienne et ceinture noire de 26 ans s’est élancé à la poursuite de l’assaillant, parvenant à le maîtriser avec l’aide de passants et d’un policier hors service.

Un drame évité de justesse à Paris : lundi 27 juillet, vers 11 h 30, un individu muni de deux couteaux de cuisine s’est brutalement attaqué à trois femmes en pleine porte de Clichy. En quelques minutes à peine, la panique s’est emparée de ce quartier très passant du 17ᵉ arrondissement, où l’intervention s’est jouée à un cheveu d’une tragédie encore plus lourde. Retour sur un acte de bravoure qui a permis de stopper l’agresseur.

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Une attaque soudaine en pleine rue

Alors que la foule s’enfuyait en hurlant, plusieurs témoins ont fait le choix de faire face. Parmi eux, Mohamed-Ali Bouhadjar, un commercial de 26 ans et ceinture noire de judo. Après avoir vu l’agresseur frapper sous ses yeux, le jeune homme s’est lancé à sa poursuite, parvenant à le rattraper et à le plaquer au sol jusqu’à son immobilisation.

Rien ne laissait présager un tel drame. Mohamed-Ali venait tout juste de sortir d’un supermarché de l’avenue de Clichy après un rendez-vous pro, quand l’horreur a surgi sous ses yeux : un homme attaquait sauvagement une femme par-derrière, armé de deux imposantes lames. Alors que la terreur balayait l’avenue et que les témoins terrifiés se réfugiaient dans les boutiques adjacentes, le jeune homme refuse de prendre la fuite. Fixant l’assaillant, il tente d’entraîner la foule avec lui : « J’ai dit : “Il faut l’arrêter ! Venez, on l’arrête !” », confie-t-il au Figaro.

Pendant plusieurs minutes, Mohamed-Ali traque le suspect à travers la rue, poussant des cris d’alerte pour protéger les passants. Selon son récit, l’agresseur agissait avec une précision terrifiante en choisissant scrupuleusement ses cibles : « Il ne déambulait pas au hasard. Il ne visait que les femmes », affirme-t-il avec certitude.

La course-poursuite s’achève à proximité du tramway de la porte de Clichy grâce à un réflexe salvateur : un passant jette sa valise à la figure du suspect. Étourdi par le choc, l’assaillant fait tomber ses couteaux sur la chaussée. Mohamed-Ali saisit immédiatement cette ouverture pour passer à l’action. Il s’élance et le stoppe net avec un balayage parfait. Le témoin raconte : « Quand j’ai aperçu l’attaquant dans la rue, il y avait un autre homme à côté de moi. Celui-ci lui a jeté une valise au visage, ce qui l’a sonné. Il a alors lâché ses deux couteaux au milieu de la rue. Puis, j’ai couru au-devant de lui, et je lui ai fait une “balayette” ».

Projeté au sol, le suspect est rapidement neutralisé. Plusieurs témoins prêtent main-forte pour le maintenir à terre, empêchant toute tentative de fuite ou de récupération de ses armes. C’est un policier hors service de la préfecture de police qui procède ensuite à son interpellation officielle. D’ailleurs, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui a rendu hommage au « courage » du fonctionnaire.

Trois femmes blessées, dont deux grièvement

Les trois victimes, âgées de 19, 24 et 36 ans, ont été rapidement évacuées vers l’hôpital. Si deux d’entre elles sont grièvement touchées — l’une aux lombaires et l’autre à l’abdomen —, leur pronostic vital n’est pas engagé, a précisé le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. La troisième femme souffre de blessures plus légères. Parmi les victimes figurait une femme enceinte, selon une information rapportée par le maire du 17ᵉ arrondissement, Geoffroy Boulard.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Des images de l’attaque survenue près de la porte de Clichy à Paris. Trois femmes, dont une femme enceinte, ont été poignardées en pleine rue. pic.twitter.com/M6zW6UcwK6 https://t.co/OQhkkV95NJ — Cerfia (@CerfiaFR) July 27, 2026



Âgé de 31 ans selon ses dires, le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d’homicide aggravé. Ne possédant aucun document officiel lors de son arrestation, son identité exacte reste à confirmer. Comme l’a précisé Laurent Nuñez, l’homme n’a fourni aux enquêteurs qu’une « identité déclarative ».

Appelant à la retenue, le ministre a souligné que « l’individu tient des propos incohérents », incitant à « rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent ».

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