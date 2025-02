Modifications non autorisées dans les cités AADL : Gest-Immo prend des mesures drastiques

GEST IMMO, filiale de l’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL), intensifie sa campagne de lutte contre les infractions, conformément aux directives du directeur général de la branche de l’institution.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Gest Immo pour préserver l’ordre public et l’esthétique urbaine dans les quartiers résidentiels relevant du programme de vente avec location AADL.

Selon un communiqué publié ce lundi par la filiale, ses équipes travaillent avec diligence pour mener à bien cette campagne dans divers quartiers résidentiels. L’objectif est de garantir un environnement de vie organisé, conforme aux normes urbaines modernes.

Gest Immo a réaffirmé que tous ses agents sur le terrain sont en état d’alerte permanent pour lutter contre toute infraction anarchique qui pourrait affecter l’apparence générale des ensembles résidentiels et enfreindre les réglementations en vigueur.

Dans ce contexte, l’AADL a insisté sur le fait qu’elle ne tolérera aucune violation et prendra toutes les mesures juridiques nécessaires pour assurer le respect des réglementations.

Enfin, Gest Immo a appelé tous les résidents à coopérer activement et à signaler toute infraction susceptible d’affecter la qualité de vie dans les quartiers résidentiels, afin d’assurer le succès de la campagne et d’atteindre ses objectifs escomptés.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé le lancement en novembre dernier d’un contrôle périodique des logements pour endiguer les modifications non autorisées.

Lors d’une plénière au Conseil de la nation, il a révélé que 176.605 logements AADL ont été inspectés entre le 10 novembre et le 31 décembre 2024, entraînant 4.765 mises en demeure, 1.378 dossiers judiciaires et la remise en état de 4.387 unités. Les infractions incluent l’installation de citernes, de climatiseurs sur les façades et des transformations des parties communes.

Le ministre a souligné que ces mesures seront étendues à l’ensemble des promoteurs immobiliers publics, couvrant plus de 1,6 million d’unités. Des équipes de contrôle ont été déployées pour surveiller les modifications illégales, exposant les contrevenants à des poursuites judiciaires.

Par ailleurs, une révision de la loi sur l’urbanisme est en cours pour renforcer la régulation et créer une police de l’urbanisme.