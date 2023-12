Modification des billets de voyage : les précisions d’Algérie Ferries

La compagnie maritime nationale a précédemment annoncé une nouvelle mesure concernant la modification des billets de voyage. En effet, Algérie Ferries a fait part de l’interdiction de toute modification des billets de voyage, et ce, à partir du 21 décembre dernier.

Une interdiction qui concerne notamment les voyageurs de la ligne Alger – Marseille, selon un précédent communiqué de la compagne.

Algérie Ferries : ce qu’il faut savoir sur la modification des billets de voyage

Une décision qui a suscité de nombreuses réactions, et surtout la colère des voyageurs de la compagnie, qui ne comprennent pas cette nouvelle mesure. Cependant, sans trop tarder, Algérie ferries est revenue dans un nouveau communiqué pour apporter plus de détails.

En effet, dans sa nouvelle note, Algérie ferries a fait savoir que la modification des billets de voyage est toujours en vigueur, ce qui met fin à sa précédente décision. Par ailleurs, la compagnie maritime informe ses passagers en provenance de la France et de l’Espagne que cette modification, liée au type de véhicule, date du voyage ou numéro d’immatriculation, se fait uniquement au niveau des agences commerciales d’Algérie Ferries. Et non pas au niveau des ports.

En revanche, cette modification des billets de voyage est valable uniquement 24 heures avant la date du départ, lit-on sur le nouveau communiqué d’Algérie Ferries. Ainsi, les voyageurs de cette compagnie maritime peuvent toujours modifier leurs titres de transport, tout en prenant en considération ces conditions, citées ci-dessus. Il est inutile de rappeler, aussi, l’importance de remplir, avec exactitudes, ses informations et coordonnées personnelles, lors du processus d’achat du billet en question. Et ce, pour éviter tout comportement ou situation indésirable le jour du voyage.

