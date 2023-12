Modification des billets de voyage : du nouveau chez Algérie Ferries

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, assure la desserte de plusieurs ports en France, Italie et en Espagne. Et ce, au départ des ports d’Alger et d’Oran. Pour assurer le transport de la totalité de ses passagers et leur offrir une meilleure expérience de voyage, le transporteur maritime national vient d’annoncer l’adoption d’une nouvelle mesure.

En effet, Algérie ferries revient dans un nouveau communiqué publié sur sa page officielle, en ce mardi 19 décembre 2023, et annonce une nouvelle mesure qui concerne ses billets de voyage.

Algérie Ferries interdit la modification des billets de voyage

La compagnie maritime nationale informe, qu’à partir du jeudi 21 décembre 2023, il est strictement interdit de modifier son titre de voyage. Et ce, peu importe le motif de cette modification, que ce soit lié à la date du voyage, du type du véhicule ou encore de plaques d’immatriculation.

Dans ce sillage, Algérie ferries appelle les passagers de la ligne Alger – Marseille – Alger, à vérifier attentivement leurs informations lors de l’achat du billet de voyage, notamment :

Les informations personnelles du voyageur ;

les dates de réservation et du voyage ;

Marque, type et numéro d’immatriculation du véhicule.

Dans son communiqué, Algérie ferries rappelle l’importance de remplir avec exactitude ces informations, lors du processus de réservation du billet de voyage. Par ailleurs, la compagnie maritime nationale rappelle les passagers qui n’ont pas de billets de voyage à ne pas se présenter au port sans avoir à titre de transport. Et ce, pour éviter tout comportement indésirable ou situation inconfortable. Rappelons, l’adoption de cette interdiction risque de ne pas plaire à plusieurs passagers qui ont l’habitude de voyager avec Algérie Ferries.

| À LIRE AUSSI :

>> Traversées Marseille – Béjaïa : Corsica Linea renforce son programme

>> Traversées Algérie – Espagne : les promotions se poursuivent chez Baleària