Modification des billets d’avion : Air Algérie lance un nouveau service

En prévision de la saison estivale, Air Algérie multiplie les annonces pour séduire ses voyageurs, tout en leur offrant un voyage agréable à bord de ses avions. Dans la suite de ses efforts, elle annonce le lancement d’un nouveau service en ligne.

En effet, dans un nouveau communiqué mis en ligne sur ses réseaux sociaux, le transporteur aérien annonce que désormais, il est possible de modifier son billet de voyage en ligne.

Air Algérie lance la modification en ligne des billets de voyage

Dans son communiqué, Air Algérie annonce un nouveau service, en ligne, permettant la modification des billets de voyages. Cette opération peut désormais être effectuée via le site de réservation d’Air Algérie, ou grâce à son application mobile.

Par ailleurs, cette solution permettra de modifier le billet d’avion, en quelques clics, sans se déplacer au niveau des agences de la compagnie. “Vous pouvez changer vos dates de voyage sans vous déplacer en agences, directement sur le site ou via l’application Mobile, selon la disponibilité des vols souhaités“, écrit Air Algérie sur son site de réservation.

Pour ce faire, il convient d’accéder à la rubrique ” Consulter ma réservation”, en renseignant : le nom du passager et le dossier de réservation. Une fois la page de confirmation affichée, accéder à la disponibilité des vols, à partir de la section : Gérer la réservation, puis Modifier les vols.

Sont concernés par ce nouveau service, les billets achetés en ligne ou via l’application mobile d’Air Algérie. En revanche, le changement des dates de voyages en ligne peut se faire jusqu’à 24 heures après la date du vol. Passé ce délai, le changement n’est possible qu’en agence Air Algérie ou via notre centre d’appels.

