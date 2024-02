Moderniser le système anti-sismique en Algérie : nécessité urgente (Expert international)

Le professeur Mustapha Maghraoui, directeur des études à l’Institut de physique du globe de Strasbourg (France), met en avant l’importance de mettre à jour le système national de prévention des séismes en Algérie pour suivre les dernières technologies et réduire les pertes. En effet, il souligne l’urgence de mettre à jour le système national de prévention des séismes en Algérie pour l’aligner sur les dernières avancées technologiques.

Lors d’une conférence sur l’évaluation des risques sismiques et leur impact sur le développement social et économique, organisée par l’Académie algérienne des sciences et technologies, le professeur Maghraoui a exhorté au développement du système d’alerte sismique pour réduire les risques de ce type de catastrophe.

En tant qu’expert et conseiller en recherche et analyse des grands risques, Maghraoui souligne la nécessité de moderniser le système national de prévention des séismes pour réduire les pertes.

Historique des tremblement de terre en Algérie

Entre 1954 et 2022, l’Algérie a connu au moins 19 séismes, provoquant des milliers de décès et d’énormes pertes matérielles. L’État s’est engagé à prendre en charge les victimes, notamment en ce qui concerne les compensations.

Maghraoui souligne également l’importance de développer les missions des compagnies d’assurance en Algérie et de promouvoir une culture de l’assurance habitation parmi les Algériens.

En abordant le rôle des services de protection civile dans la sensibilisation aux risques de catastrophes naturelles, le conférencier a salué les efforts des missions envoyées en Syrie et en Turquie après le séisme qui a frappé la région en février de l’année dernière.

La modernisation du système de prévention des séismes en Algérie est donc une étape cruciale pour réduire les pertes humaines et matérielles causées par ces catastrophes naturelles. Investir dans la recherche, améliorer les systèmes d’alerte et renforcer le secteur de l’assurance sont des actions essentielles pour protéger les populations et favoriser le développement durable du pays.