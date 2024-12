Modernisation industrielle : Signature de trois accords stratégiques pour dynamiser l’industrie

Le lundi 16 décembre 2024, trois accords-cadres majeurs ont été conclus pour renforcer le partenariat stratégique entre la Holding for Asset and Resource Management (MADAR) et trois entreprises industrielles de premier plan : la Société de Gestion des Spécialités Chimiques (ACS), la Société Nationale de l’Industrie du Fer (SNS) ainsi que la Holding des Industries Mécaniques (AGM).

La cérémonie de signature a été présidée par les directeurs généraux des entreprises concernées, en présence du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Gharib.

Un cadre structuré pour une coopération renforcée

Ces accords établissent une feuille de route claire pour favoriser une synergie entre les différents groupes industriels.

L’objectif est de renforcer la coordination, d’optimiser les capacités existantes ainsi que de lancer de nouveaux projets d’investissement.

Cette démarche vise à dynamiser les activités actuelles tout en valorisant les opportunités offertes par chaque acteur industriel.

Concrètement, MADAR financera directement de nouveaux projets d’investissement pour les complexes ACS, SNS et AGM, en établissant des partenariats solides à travers l’acquisition d’actions ou la création de sociétés mixtes.

Ces initiatives marquent un tournant décisif pour moderniser et dynamiser les secteurs clés des industries chimiques, mécaniques ainsi que sidérurgiques.

Une vision alignée sur les priorités du ministère

Ces accords s’inscrivent dans les orientations stratégiques fixées par le ministre M. Sifi Gharib lors des réunions d’évaluation avec les gestionnaires des différents parcs industriels.

Il a souligné l’importance cruciale de renforcer la coopération intersectorielle pour garantir une meilleure efficacité économique et accélérer l’exécution de projets concrets.

Lors de son intervention, le ministre a salué cette initiative ambitieuse, insistant sur la nécessité d’une mise en œuvre rapide des projets pour maximiser leur impact sur l’économie nationale.

Il a rappelé que les parcs industriels disposent de capacités importantes qu’il est impératif d’exploiter pleinement à travers des mécanismes modernes et performants.

Gharib a également mis en avant la mise en place d’une « Task Force », véritable force de frappe dédiée à la réalisation efficace des objectifs fixés.

Cette structure aura pour mission de coordonner les efforts, d’assurer le suivi des projets et de faciliter leur concrétisation.