Modernisation du transport : l’Algérie reçoit un premier lot de bus importés

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport public. Ce dimanche, le port d’Alger a accueilli la première cargaison de bus neufs importés, marquant le lancement effectif d’un vaste programme de renouvellement de la flotte nationale de transport de voyageurs. Cette première livraison comprend 335 bus de différents modèles, destinés à améliorer la qualité des services de transport à travers le pays.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, visant l’importation de 10 000 nouveaux bus pour renforcer et moderniser le parc national de transport de passagers.

Le projet bénéficie d’un suivi direct et rigoureux du général d’armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, à travers la Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale. L’objectif affiché est clair : améliorer la mobilité urbaine et interurbaine, réduire la pression sur les anciens véhicules et offrir de meilleures conditions de déplacement aux citoyens.

Des bus importés de Chine et d’Allemagne

Selon les informations communiquées, les 335 bus réceptionnés aujourd’hui font partie d’un premier lot de 6 800 bus qui seront importés depuis la République populaire de Chine et la République fédérale d’Allemagne. Les opérations de réception des quantités restantes se poursuivront au cours des prochains jours, traduisant la volonté des autorités d’accélérer la mise en service de ces nouveaux moyens de transport.

Ces bus, de différents gabarits et catégories, sont destinés à répondre aux besoins variés du transport public, aussi bien en milieu urbain qu’interurbain, tout en améliorant le confort, la santé, la sécurité et la régularité des dessertes.

Un impact attendu sur la mobilité et la qualité du service

Le renouvellement de la flotte nationale devrait avoir un impact direct sur la qualité du transport public, souvent pointée du doigt par les usagers. L’introduction de bus neufs permettra non seulement de réduire les pannes et les retards, mais aussi de mieux faire face à la demande croissante, notamment dans les grandes agglomérations.

Cette démarche s’inscrit également dans une vision plus large visant à moderniser les infrastructures de transport et à accompagner la dynamique de développement urbain du pays.

Trafic routier : déviation temporaire sur l’autoroute Est-Ouest

Parallèlement à cette actualité, l’Algérienne des autoroutes a annoncé un changement temporaire de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest (A2), au niveau de Oued Erroumane, en raison de travaux de maintenance et de réparation des joints du pont géant.

À compter de ce dimanche, les véhicules poids lourds seront déviés à partir de l’échangeur de Djebahia, en empruntant la route nationale n°25, puis la route nationale n°05 via la ville d’Oumar, avant de rejoindre la rocade Est de la ville de Bouira, jusqu’à l’échangeur Est de la wilaya.

L’Algérienne des autoroutes appelle les usagers à redoubler de vigilance, à respecter la signalisation et les consignes de sécurité afin d’assurer la fluidité du trafic et la sécurité de tous, jusqu’à la fin des travaux.

