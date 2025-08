Modernisation du transport à El Oued : taxis, bus, aéroport et lignes internationales en renfort

Le secteur du transport dans la wilaya d’El Oued connaît une dynamique prometteuse, à la faveur de la visite récente du ministre des Transports, qui a annoncé une série de décisions structurantes visant à améliorer les services, moderniser les infrastructures et répondre aux besoins des citoyens.

120 nouvelles autorisations pour les taxis collectifs

Le wali d’El Oued a salué l’engagement personnel du ministre dans le suivi de terrain des projets, soulignant sa réactivité face aux préoccupations locales. À cet effet, 120 licences exceptionnelles ont été accordées aux exploitants de taxis collectifs, une décision très attendue qui contribuera à désengorger les circuits de transport et à renforcer la mobilité intercommunale.

Cette mesure vise à améliorer significativement l’offre de transport en commun dans la wilaya, facilitant les déplacements des habitants entre les différentes communes. L’augmentation du nombre de taxis collectifs devrait permettre une meilleure fluidité du trafic et réduire les temps d’attente pour les usagers.

Développement du transport urbain, interurbain et international

Le directeur des transports de la wilaya a présenté un exposé complet sur les efforts de numérisation, de sécurité routière et de modernisation du réseau de transport. Le ministre a alors annoncé l’octroi de 8 nouveaux bus à l’entreprise publique de transport urbain et suburbain de la wilaya, ainsi que deux bus supplémentaires pour la wilaya de El M’Ghair.

Autre annonce marquante : la préparation du lancement de lignes de transport terrestre international vers la Tunisie, une initiative qui vise à dynamiser les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays. Ce projet ambitieux permettra de renforcer les liens entre l’Algérie et la Tunisie, favorisant le développement économique et culturel de la région.

Expansion de l’aéroport de Guemmar

Le transport aérien n’est pas en reste. Le directeur de l’aéroport de Guemmar a mis en avant son évolution notable, devenu un pôle majeur pour les vols de la Omra et un point stratégique dans le Sud-Est. Le ministre a ordonné l’accélération de l’extension de l’aéroport, avec le lancement prochain d’une étude pour la construction d’une salle d’embarquement dédiée aux vols domestiques.

En parallèle, la compagnie nationale des lignes aériennes intérieures entamera bientôt ses activités à El Oued, conformément aux instructions du président de la République. Cette initiative renforcera la connectivité aérienne de la wilaya et facilitera les déplacements à l’intérieur du pays. Le développement de l’aéroport de Guemmar contribuera également à la croissance du tourisme et au développement économique local.

Amélioration des services douaniers et des infrastructures aéroportuaires

En compagnie du directeur général des douanes, le ministre a effectué une inspection des services au sein de l’aéroport de Guemmar. Cette visite a permis d’évaluer les prestations offertes, notamment les guichets de change, les tarifs appliqués et les infrastructures mises à la disposition des voyageurs. L’objectif est d’optimiser l’accueil et le confort des passagers transitant par l’aéroport, en assurant la qualité des services et des équipements.

En conclusion de sa visite, le ministre a exprimé sa gratitude au wali d’El Oued pour son appui constant aux projets du secteur, mettant en avant le haut niveau de coordination entre les acteurs institutionnels, condition essentielle pour garantir la réussite des politiques publiques dans le domaine des transports. Ces améliorations visent à faire de l’aéroport de Guemmar une plateforme moderne et efficace, répondant aux standards internationaux.

