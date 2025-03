Modernisation des transports algériens : le grand virage numérique

Le gouvernement algérien réaffirme son engagement à soutenir les startups et à les intégrer dans le développement du secteur des transports. Lors d’une réunion de coordination tenue ce jeudi matin, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, et le ministre de l’Économie de la connaissance, des Startups et des PME, Nourredine Ouadah, ont présenté un plan stratégique visant à exploiter les nouvelles technologies pour moderniser les infrastructures et améliorer les services de transport.

Les deux ministères ont annoncé la formation d’une équipe de travail composée de cadres des deux institutions ainsi que de responsables de startups spécialisées. L’objectif est d’élaborer une feuille de route efficace pour intégrer les solutions innovantes dans les différents modes de transport : terrestre, maritime ainsi qu’aérien.

Les discussions ont particulièrement mis en avant l’importance des technologies intelligentes dans l’amélioration des performances et de la gestion des infrastructures de transport. Ces avancées devraient permettre de fluidifier la circulation, d’optimiser la gestion des ports et des aéroports et d’améliorer l’expérience des voyageurs.

Modernisation du transport aérien, terrestre et maritime

Lors de cette réunion, le ministre des Transports a insisté sur la modernisation du transport aérien, notamment à travers la mise à niveau de l’aéroport international d’Alger. Conformément aux directives du président de la République, la transformation digitale de cet aéroport figure parmi les priorités, avec l’intégration des dernières technologies pour optimiser l’accueil et la gestion des passagers.

🟢À LIRE AUSSI : Alger en mutation : quatre grands projets qui vont transformer la capitale

Le ministre de l’Économie de la connaissance a, de son côté, souligné que les startups disposent des compétences et des outils nécessaires pour apporter des solutions innovantes adaptées aux besoins du pays. Il a évoqué leur rôle dans l’amélioration des performances des ports et des aéroports grâce à des systèmes numériques avancés.

Dans le domaine du transport terrestre, la modernisation du réseau ferroviaire a également été abordée. Les responsables ont étudié les moyens d’intégrer des technologies de pointe pour améliorer la gestion et l’efficacité des trains, tout en optimisant le transport de voyageurs et de marchandises.

Vers des ports intelligents et une meilleure connectivité maritime

Le transport maritime a aussi fait l’objet de discussions. Les intervenants ont mis en avant l’importance de moderniser les ports en adoptant des systèmes de gestion intelligents. Cette transition numérique devrait permettre d’améliorer le rendement des lignes maritimes et d’accroître leur rentabilité.

Grâce à cette collaboration entre les startups et les autorités, l’Algérie espère accélérer la digitalisation de ses infrastructures et optimiser ses services de transport. Ce partenariat stratégique marque une étape clé dans la modernisation du secteur, ouvrant la voie à un écosystème de transport plus performant, sécurisé et connecté.

🟢À LIRE AUSSI : Tebboune annonce la création d’une nouvelle compagnie aérienne domestique

En résumé