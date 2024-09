Modernisation des ports en Algérie : un tournant pour les exportations ?

Dans la perspective du développement économique, l’Algérie s’engage dans un projet de grande envergure, qui consiste à moderniser son réseau portuaire. Cela permettra de renforcer l’efficacité des échanges commerciaux au niveau des ports.

Face à l’enjeu de ces réformes, le gouvernement algérien met une place plusieurs mesures essentielles pour mettre aux normes les ports nationaux.

Cela s’inscrit également dans une démarche stratégique, visant à attirer de nouveaux investissements. Ainsi que de réduire les délais d’attente provoqués par l’augmentation des échanges commerciaux.

La réforme portuaire en Algérie répondra à des défis majeurs

La modernisation du réseau portuaire algérien vise avant tout à décongestionner les ports et à réduire les délais d’attente des bateaux en rade. Afin d’optimiser les opérations, le gouvernement investit dans de nouveaux équipements.

En effet, plusieurs acteurs économiques importants se plaignent des perturbations et retards qui se produisent au niveau des ports. Entrainant des couts logistiques supplémentaires ainsi que des changements des programmes d’exportations.

La modernisation de la gestion portuaire qui est en cours en Algérie, répondra à plusieurs secteurs économiques clé, telles que l’agriculture et l’énergie, que ce soit pour les entreprises publiques ou privées.

Ports algériens : un plan de modernisation au service des exportations

Sous les directives du président Abdelmadjid Tebboune, les contrôles seront désormais renforcés et les procédures administratives simplifiées. En collaboration avec des opérateurs internationaux, les infrastructures portuaires prendront les mesures nécessaires pour dynamiser les échanges commerciaux.

Lors de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenu en juin dernier, le président a souligné l’importance de « renforcer la vigilance contre toutes les formes de manipulation, notamment celles ayant trait au ralentissement des contrôles des conteneurs et respecter les délais de déchargement, et ce, en renforçant les capacités et les systèmes de contrôle à même de permettre de libérer les espaces dans les ports secs ».

En facilitant l’exportation, le gouvernement vise également à faire de l’Algérie un pays attractif pour les investisseurs internationaux. L’objectif est donc de créer un environnement commercial efficace, qui renforcera la compétitivité économique du pays.

Par ailleurs, la création de nouveau ports spécialisés est actuellement en cours de planification. Cette initiative, ainsi que la modernisation du réseau portuaire déjà existant, permettra également de créer de nouveaux postes d’emploi.