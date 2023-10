Modernisation des entreprises publiques : Benabderrahmane annonce des mesures clés

Le Premier ministre algérien, Aimene Benabderrahman, a récemment révélé les projets du gouvernement concernant la modernisation de certaines sociétés publiques.

Lors de sa présentation du rapport de politique générale au Parlement, il a mis en lumière plusieurs décisions importantes prises par le Conseil pour dynamiser le secteur des entreprises publiques économiques.

Air Algérie, Sovest et d’autres sociétés étatiques feront ainsi l’objet de mesures de revitalisation importantes ayant pour but de booster leur productivité.

Renforcement de la flotte d’Air Algérie : plusieurs nouveaux avions reçus d’ici à 2027

Ce sont les entreprises de transport maritime et aérien qui seront les premières à subir des changements. Ainsi, l’une des annonces les plus marquantes concerne la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

Le Conseil a approuvé un ambitieux projet de modernisation de la compagnie, qui comprend le renforcement de sa flotte avec l’acquisition de 15 nouveaux avions d’ici à 2027. Cette initiative vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité de la compagnie aérienne à l’internationale.

En outre, le gouvernement algérien souhaite également s’attaquer à la restructuration de la société nationale de transport maritime de marchandises, dans le but de renforcer l’infrastructure logistique du pays.

Les industries de production également ciblées

Et si ces mesures visent principalement le secteur des transports, les entreprises industrielles sont, elles aussi, concernées. Le Conseil a par ailleurs examiné des plans de développement visant à revitaliser plusieurs sociétés à l’arrêt, notamment une ancienne unité de production de boissons à Jijel, qui devrait reprendre ses activités d’ici à la fin de l’année en cours.

De même, l’entreprise « Sovest », spécialisée dans la production de verre et située à Tébessa, est en cours de relance.

Un autre aspect important concerne la réévaluation du coût de production de centres de traitement par l’eau de mer (Thalassothérapie), un projet majeur qui contribuera au renforcement du secteur touristique.

Enfin, le Premier ministre a souligné l’engagement continu du gouvernement dans la lutte contre la corruption en suivant de près la situation des biens saisis aux oligarques. Des décisions définitives de justice ont été prises pour céder des biens et des unités de production à des entreprises publiques et économiques activant dans plusieurs domaines (métallurgie, chimie, agroalimentaire…). Cette mesure garantira ainsi la continuité de l’activité et de l’emploi, tout en permettant la poursuite de plusieurs projets économiques.