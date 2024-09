Modernisation des douanes algériennes : un nouveau système informatique en cours de déploiement

Le directeur général des Douanes, le lieutenant général Bakhouche, a annoncé que les services des douanes travaillent activement à la mise en place d’un nouveau système informatique. Ce système vise à améliorer le traitement des voyageurs, la gestion des permis électroniques pour les devises et la régulation des véhicules. Lors d’une conférence de presse, le général Bakhouche a détaillé les avancées et les prochaines étapes de ce projet ambitieux.

Le nouveau système inclut des modules dédiés à l’émission des certificats de passage pour les véhicules, aux permis électroniques pour les devises étrangères, ainsi qu’à divers autres services douaniers destinés aux voyageurs, notamment la gestion des véhicules.

Ainsi, ce développement s’inscrit dans la continuité du déploiement du système informatique ALCES, lancé en novembre 2023. Depuis son lancement, ALCES a enregistré 168 000 permis détaillés jusqu’à septembre 2024, avec 70 % des enregistrements effectués via le nouveau système.

Digitalisation : vers une douane plus connectée

Les autorités douanières renforcent l’interconnexion entre le nouveau système informatique des douanes et les plateformes numériques portuaires pour l’échange de données. Cette intégration lie le système douanier aux systèmes informatiques de divers ministères et organismes gouvernementaux, facilitant ainsi l’émission des licences et certificats administratifs liés aux opérations d’exportation et d’importation.

En juillet dernier, les responsables ont réalisé des tests préliminaires avec les documents administratifs émis par le ministère du Commerce, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, ainsi que le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique. Ces essais assurent la compatibilité et la fluidité des échanges de données entre les différentes entités.

Les responsables prévoient d’étendre ces tests aux autres départements au cours du premier semestre 2025. L’objectif est de créer une « fenêtre unique » numérique offrant un environnement digital intégré. Ce système accélérera les procédures, améliorera la qualité des services publics et contribuera à la promotion de l’économie numérique en Algérie. Parallèlement, les autorités mettront en place des mécanismes de contrôle efficaces pour lutter contre la fraude et le trafic illicite.

Le lieutenant général Bakhouche a alors souligné que les développeurs travaillent sur les logiciels restants et prévoient de les mettre en service dans les plus brefs délais. Ces améliorations garantiront une gestion plus efficace et transparente des opérations douanières, renforçant ainsi la sécurité et l’efficacité des échanges commerciaux.