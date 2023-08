Modernisation de lutte contre les feux de forêt : vers le recours aux satellites en 2024

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Mohammed Abdelhafid Henni, a annoncé lors d’une visite de travail et d’inspection dans la région de Tébessa, une avancée majeure dans la lutte contre les incendies de forêt. À partir de l’année prochaine, les satellites seront utilisés pour surveiller et combattre les feux de forêt.

En inspectant les préparatifs et la disponibilité des unités mobiles spéciales du département des forêts et de la direction de la protection civile à l’unité principale de la protection civile de Tébessa, le Ministre a souligné l’adoption générale des satellites pour combattre les incendies de forêt dès l’année prochaine.

Dans le cadre de cette initiative, Henni a souligné la coordination actuelle entre son ministère et l’Agence Spatiale Algérienne afin de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre les incendies. Cette coopération repose sur l’utilisation d’images satellites pour détecter et surveiller les feux de forêt, permettant une réponse plus rapide et une gestion plus efficace. Ces images à haute résolution permettront également de cartographier et de surveiller les dommages causés par les incendies.

Le ministre de l’Agriculture en visite à Tébessa

Lors de sa visite à Tébessa, le Ministre s’est d’abord rendu au siège de l’unité principale de la protection civile de la municipalité de Tébessa. Il y a examiné la préparation du système de prévention des incendies de forêt, fruit d’une collaboration entre le département des forêts et la protection civile. Il a également inspecté la salle des opérations de la même unité.

Lors de cette visite, il a écouté deux présentations fournies par le directeur des forêts et le directeur de la protection civile de Tébessa concernant le plan de lutte contre les incendies de forêt pour l’année 2023. Ces exposés visaient à évaluer les préparatifs et la disponibilité des unités mobiles spécialisées des départements des forêts et de la protection civile.

La visite du Ministre s’est conclue par une visite à une usine de transformation du bois à la municipalité de Tébessa. Ensuite, il a donné le signal de départ pour les lignes de lutte contre les incendies qui s’étendent sur 7 hectares dans la municipalité frontalière de Souk Ahras.

L’adoption des satellites pour la détection et la lutte contre les incendies de forêt marque une étape majeure dans la modernisation des stratégies de prévention et de gestion de ces catastrophes naturelles. Cette approche innovante offre la possibilité d’une réaction plus rapide et plus efficace aux incendies, tout en permettant une évaluation plus précise des dommages.