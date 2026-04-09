Modernisation de la Capitale : Rabehi exige l’excellence esthétique pour les nouveaux projets

Dans une démarche visant à insuffler une nouvelle dynamique esthétique et économique à la capitale, le Wali d’Alger, M. Abdennour Rabehi, a tracé les contours d’une Alger résolument tournée vers la modernité. Lors d’une réunion du Conseil exécutif de la wilaya tenue mercredi soir, l’accent a été mis sur la transformation du front de mer et la préparation des échéances nationales majeures de 2026.

Un front de mer métamorphosé : De Hussein Dey à Tamentfoust

Le premier magistrat de la capitale a exhorté les investisseurs à privilégier l’audace architecturale. L’instruction est claire : la zone côtière s’étendant de Hussein Dey jusqu’à Tamentfoust doit devenir la vitrine de l’Algérie moderne. Rabehi a insisté sur la construction de tours contemporaines et de bâtiments au cachet architectural distinctif.

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Cette orientation s’inscrit dans le cadre de l’examen des Plans d’Occupation des Sols (POS) de plusieurs communes stratégiques, dont :

À l’Est et à la périphérie : Rouiba, El Marsa, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Les Eucalyptus.

Au Centre et au Sud : Hussein Dey, Ben Aknoun, Birtouta, Sidi Moussa.

Le Wali a rappelé la nécessité d’un « respect strict » des orientations d’urbanisme, tout en encourageant les projets de développement multisectoriels proposés lors de cette session.

Éducation et Logistique : Le compte à rebours des examens

Outre l’urbanisme, le Conseil s’est penché sur la phase finale des préparatifs pour les examens nationaux (BEM et Baccalauréat). Les autorités ont passé en revue :

Le plan de transport des candidats.

La sécurisation et la fiabilité des réseaux de télécommunications ( Internet et téléphone ).

). L’aménagement intérieur et extérieur des centres d’examen, de collecte et de correction.

Cap sur les Législatives 2026

Enfin, l’agenda politique s’est invité à la table des discussions. En prévision des élections législatives de 2026, un premier bilan logistique a été dressé. Les services de la wilaya ont déjà recensé :

658 centres de vote.

Plus de 5 000 bureaux de vote.

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Le déploiement des moyens matériels a d’ores et déjà débuté pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous électoral crucial.

Entre ambitions architecturales de haut vol et rigueur organisationnelle, la wilaya d’Alger semble vouloir accélérer sa mue pour s’imposer comme une métropole méditerranéenne de premier plan.