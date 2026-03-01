Modernisation de la capitale : nouvelles instructions du wali d’Alger

Le ministre et wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a effectué ce samedi matin une visite d’inspection de plusieurs projets inscrits dans le cadre du « Plan Bleu », la vision stratégique dédiée au développement et à la modernisation de la capitale.

Cette sortie de terrain a notamment conduit le responsable local au projet d’aménagement de la façade maritime du centre d’Alger, considéré comme l’un des chantiers structurants visant à redonner à la ville son ouverture sur la mer.

Place des Martyrs : Un nouveau souffle pour Alger

Lors de cette visite, le wali d’Alger s’est arrêté au niveau du projet de réaménagement de la Place des Martyrs, qui fera l’objet d’une modernisation complète.

Les travaux prévoient notamment la rénovation du site avec la rénovation du réseau d’assainissement afin d’éviter toute infiltration d’eau vers les galeries souterraines. Un passage en verre sera également aménagé au-dessus des vestiges archéologiques présents sur le site, permettant aux visiteurs de les découvrir dans de meilleures conditions.

Le ministre-wali a reçu des explications détaillées sur les aspects techniques et l’état d’avancement des travaux.

Esplanade maritime : Une terrasse géante connectant Alger à la mer

La délégation s’est ensuite rendue au parc du Port d’El-Mesmak (deuxième tranche), où les équipes s’attellent à la réalisation d’une vaste esplanade reliant directement la Place des Martyrs à la mer.

Le projet comprend également la construction d’un parking d’une capacité de 400 véhicules. À cette occasion, le wali a donné des instructions pour accélérer le rythme des travaux et a demandé l’élaboration d’une étude visant à étendre le projet jusqu’à la place Port-Saïd, ainsi qu’à réhabiliter les façades des bâtiments situés au niveau du port.

Nouveau parc maritime : Un espace de loisirs révitalisant la façade d’Alger

Au niveau de la gare maritime, où les anciens entrepôts ont été démolis, un nouveau parc est en cours d’aménagement sur le front de mer. Ce dernier sera relié à la place Port-Saïd par une passerelle supérieure actuellement en réalisation.

Le futur espace comprendra des restaurants, des cafés et de larges zones ouvertes destinées aux familles et aux visiteurs, dans l’objectif de dynamiser l’activité urbaine et attractivité touristique du centre d’Alger.

À travers ces projets, les autorités locales ambitionnent de transformer durablement le visage de la capitale, en conciliant valorisation patrimoniale, attractivité touristique et amélioration du cadre de vie des citoyens.

