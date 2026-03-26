Modernisation d’Air Algérie : 10 nouveaux Boeing 737 MAX 8 rejoignent la flotte dès 2026

Dans une démarche stratégique visant à consolider sa position de leader régional, le Groupe Air Algérie a annoncé ce jeudi 26 mars 2026 l’acquisition de dix (10) nouveaux appareils de type Boeing 737 MAX 8. Cette commande d’envergure marque une étape clé dans la modernisation de la flotte nationale.

C’est par voie de communiqué que le pavillon national a scellé cette nouvelle phase de son développement. L’intégration de ces appareils de dernière génération s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de transport aérien, avec un triple objectif : moderniser l’outil de production, densifier le maillage du réseau et élever les standards de confort et d’expérience client à bord.

Air Algérie : Calendrier de livraison des 10 Boeing 737 MAX 8 (2026-2027)

Le programme de livraison, désormais précisé par le Groupe, se déroulera en deux phases distinctes :

Cinq (05) appareils seront réceptionnés au cours de l’année 2026, avec de premières arrivées prévues dès le mois de juillet .

seront réceptionnés au cours de l’année 2026, avec de premières arrivées prévues dès le mois de . Cinq (05) appareils supplémentaires viendront compléter la commande durant l’année 2027.

Cette annonce intervient dans un contexte de croissance pour la compagnie, qui avait déjà entamé le renouvellement de ses actifs avec la réception d’unités Airbus (dont le symbolique « Novembre 54 ») et l’annonce future de l’arrivée de Boeing 737 MAX-9 à l’horizon 2027.

Modernisation d’Air Algérie : Stratégie de compétitivité et expérience passager

Au-delà de l’aspect technique, le Groupe Air Algérie souligne que cet investissement répond aux mutations profondes du secteur aérien mondial. En renforçant sa capacité opérationnelle, la compagnie entend s’adapter aux exigences de plus en plus pointues des marchés national et international.

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« Cette démarche s’inscrit dans une vision globale visant à accompagner les évolutions du secteur (…) de manière à renforcer la compétitivité de la compagnie et à consolider sa position », précise le communiqué officiel.

Alger, futur carrefour incontournable entre l’Afrique et l’Europe ?

Ce renforcement de la flotte, qui s’ajoute au plan global d’acquisition de 18 appareils, confirme l’ambition de l’Algérie de transformer son ciel en un hub incontournable entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

Avec ces nouveaux Boeing 737 MAX 8, réputés pour leur efficience énergétique et leur rayon d’action, Air Algérie réaffirme son engagement envers ses passagers tout en optimisant sa performance opérationnelle pour les années à venir.

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