Moderne, écologique et stratégique : le téléphérique de Tizi Ouzou prend de la hauteur

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a procédé, ce dimanche 14 juin, à la mise en service officielle du deuxième tronçon du téléphérique de Tizi Ouzou.

Cet équipement moderne et écologique relie désormais directement le chef-lieu de la wilaya à l’hôpital Sidi Belloua, marquant un tournant décisif dans la mobilité urbaine et l’accès aux soins de la région.

Accompagné d’une importante délégation ministérielle — comprenant le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, ainsi que le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf — Sayoud a également profité de cette visite pour donner le coup d’envoi des travaux du troisième et dernier tronçon. Ce futur tracé étendra la ligne de l’hôpital Sidi Belloua jusqu’à la localité de Redjaouna.

Téléphérique de Tizi Ouzou : Un impact social et sanitaire majeur

Lors d’une présentation technique détaillée, les responsables du projet ont exposé les spécificités et les phases de réalisation de cette infrastructure. Au-delà de la prouesse technique en milieu montagneux, le téléphérique se distingue par son rôle hautement social.

En connectant directement le centre-ville à l’établissement hospitalier, il offre un immense soulagement aux patients et aux citoyens en simplifiant radicalement l’accès aux structures de santé, tout en désenclavant plusieurs agglomérations environnantes.

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Dans son allocution prononcée pour l’occasion, le ministre de l’Intérieur a exprimé sa profonde gratitude envers l’ensemble des acteurs ayant œuvré à la concrétisation et à la relance des projets de téléphériques à travers le pays.

Il a souligné que cette réalisation représente « une valeur ajoutée qualitative » pour l’infrastructure de transport et « contribue directement à améliorer les conditions de déplacement » des citoyens, en particulier ceux résidant dans les zones montagneuses, allégeant ainsi les contraintes de leur quotidien.

Transport et tourisme : le nouveau moteur de développement de la wilaya

Pour le représentant du gouvernement, cette infrastructure dépasse le simple cadre du transport urbain : « Ce projet incarne la dynamique de développement que connaît le pays et renforce l’attractivité de la wilaya de Tizi Ouzou, riche en atouts naturels et touristiques », a-t-il affirmé, félicitant au passage la population et les autorités locales pour cet important acquis.

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Après les discours protocolaires, la délégation ministérielle a inspecté en détail les installations et s’est enquise des conditions d’exploitation ainsi que de la qualité des services offerts aux usagers.

Téléphérique : un transport écologique pour réduire la pollution

Pour rappel, le premier tronçon de ce réseau, d’une longueur de 2,5 km, est opérationnel depuis janvier 2020 et assure la liaison entre la station de Bouhinoun (Nouvelle-Ville), le stade du 1er Novembre et M’douha.

Considéré comme un mode de transport écologique, moderne et propre, le téléphérique complet revêt une importance capitale pour le chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’impose désormais comme une solution incontournable pour décongestionner durablement le trafic routier dense de la ville.