Mode IA : Google dévoile ce qui sera le futur de son moteur de recherche

Google bouleverse les résultats de son moteur de recherche avec son nouveau mode IA, qui répond aux questions des utilisateurs en mélangeant plusieurs sources grâce à Gemini 2.0. Cette intelligence artificielle permet d’obtenir des réponses avec la possibilité de poser des questions pour aller plus loin.

Face aux moteurs de recherches Perplexity et ChatGPT, Google s’apprête à révolutionner le secteur. L’entreprise a dévoilé un nouveau mode de recherche appelé « AI mode », qui permet aux utilisateurs de demander tout ce qui les préoccupe et obtenir des réponses alimentées par l’intelligence artificielle.

Le lancement de ChatGPT en 2022 a complètement bouleversé le secteur de la technologie. Google, jusqu’ici maître incontesté de l’intelligence artificielle, n’a pas tardé à lui emboîter le pas avec Gemini. L’entreprise a intégré son IA dans tous ses services, notamment dans Google Messages, Maps, Gmail, Chrome, Traduction…

Aujourd’hui, il est temps pour Google d’ajouter son mode d’intelligence artificielle à son moteur de recherche en ligne, qui occupe 90% des parts de marché de ce secteur. Google utilise désormais une version personnalisée de Gemini 2.0.

Ce mode IA étend ses capacités des Aperçus IA avec des fonctions de raisonnement et de réflexion et avec des multimodalités plus avancées. « Ce nouveau mode de recherche élargit ce que les AI Overviews peuvent faire avec un raisonnement plus avancé« , se réjouit l’entreprise.

🔍 Power users have been asking for AI responses on more of their searches. So we're introducing AI Mode, a new experiment in Search. Ask whatever’s on your mind, get an AI response and keep exploring with follow-up questions and helpful links.

— Google (@Google) March 5, 2025