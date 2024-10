Moby Corse : un nouveau souffle pour le transport maritime Algérie-Europe

Le transport maritime algérien a longtemps été dominé par Algérie Ferries, qui a connu plusieurs épisodes de turbulences cette année. Cependant, un vent de changement s’apprête à souffler sur le secteur.

La compagnie maritime italienne Ferry Med Srl, basée à Vado Ligure, a récemment pris possession du ferry Mobi Corse qui est en service depuis 1978.

Cela s’inscrit dans une initiative plus large, celle du Plan Mattei pour l’Afrique, qui est soutenu par le ministère du Transport algérien. Visant une dynamique maritime optimale, notamment entre l’Algérie et le sud de l’Europe, à savoir, l’Italie, l’Espagne et la France.

Ferry Med Srl fera son entrée en Algérie avec l’acquisition du ferry Moby Corse

Selon la presse italienne, la compagnie italienne Ferry Med Srl fera son entrée prochainement sur le marché algérien. Cette entreprise, entièrement détenue par Rihard Stergulc, un citoyen italien, a été fondée avec un capital de 1 million d’euros.

En achetant le navire Moby Corse, la compagnie vise à augmenter la flotte maritime pour renforcer les liaisons entre l’Algérie et le sud de l’Europe. À ce titre, l’intention de Ferry Med Srl semble s’aligner avec la volonté du gouvernement algérien qui a exprimé son intérêt pour l’augmentation du pont maritime entre l’Algérie et ces pays afin de répondre aux récentes perturbations du trafic maritime en Algérie.

En effet, pour favoriser un meilleur flux de passagers et de marchandises entre l’Algérie et le sud de l’Europe. Le gouvernement algérien mise sur la modernisation de ses infrastructures, ainsi que la diversification de ses partenaires.

Transport maritime : l’Algérie mise sur de nouvelles flottes pour les échanges avec l’Europe

Afin de palier aux problèmes liés au navire Moby Dada et les difficultés d’affrètement rencontrés par Algérie Ferries. L’Algérie a décidé d’impliquer de nouveaux acteurs comme la compagnie Nouris Elbahr Ferries qui a récemment rejoint le secteur algérien, et prochainement, Ferry Med Srl à travers son acquisition de Moby Corse.

De plus, l’Algérie a récemment affrété un ferry de construction espagnole, Cracovia, qui est déjà ancré au port d’Alger.

À travers ces initiatives, une nouvelle vague d’opportunités déferle le développement économique du pays. L’émergence de nouvelles compagnies permettra non seulement de diversifier l’offre maritime. Mais également faire de l’Algérie un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Europe.