« Mobiliser l’armée pour libérer Sansal » : le dérapage de Muriel Ouaknine-Melki, avocate française

Intervenant sur le plateau de CNews, l’avocate française et présidente de l’Organisation juive européenne, Muriel Ouaknine-Melki, appelle le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à « mobiliser l’armée française pour libérer l’écrivain Boualem Sansal« .

Ce sont, le moins que l’on puisse dire, des déclarations choquantes venant de la part d’une avocate. Ce discours fait suite aux déclarations de Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, sur la situation à Gaza.

Les déclarations polémiques de Muriel Ouaknine-Melki sur l’affaire Boualem Sansal

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé mardi « la violence aveugle et le blocage de l’aide humanitaire » à Gaza par le gouvernement israélien : « Ce qui sème la violence, récolte la violence« , indique-t-il.

Gaza est devenue « un moratoire, pour ne pas dire un cimetière« , insiste Barrot. Des déclarations qui n’ont visiblement pas plu à la présidente de l’Organisation juive européenne, Muriel Ouaknine-Melki.

Intervenant sur le plateau de CNews, l’avocate française se dit « avoir du mal avec Jean-Noël Barrot« , notamment dans le dossier de Boualem Sansal. D’ailleurs, elle dérape : « J’aurais aimé avoir un ministre qui monte au créneau, qui fasse ce que fait Israël, qui soulève son armée pour aller chercher Boualem Sansal« .

Ces déclarations controversées s’inscrivent dans un climat de tensions entre l’Algérie et la France, marquées par l’affaire de l’écrivain Boualem Sansal, mais aussi par les expulsions de fonctionnaires diplomatiques des deux côtés.

Le procès en appel de Boualem Sansal reporté

Le procès en appel de l’écrivain Boualem Sansal, initialement prévu pour le mardi 20 mai à la Cour d’Alger suite à sa condamnation en première instance à cinq ans de prison pour atteinte à l’intégrité nationale, a été reporté pour le 24 juin 2025.

Ce report viserait à permettre à l’écrivain de préparer sa défense, contrairement à son premier procès où il s’était défendu seul. D’ailleurs, de nombreux avocats ont été présents pour assister à ce procès.

La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé sa préoccupation concernant l’état de santé de l’écrivain et a appelé à « un geste d’humanité« et à la clémence des autorités algériennes, après le jugement de Boualem Sansal.

Rappelons, sur fond de tensions diplomatiques, Paris a décidé de récompenser « la parole libre » de Sansal et lui décerner le prix Cino Del Duca, l’une des plus prestigieuses et généreuses distinctions en France, dont le montant s’élève à 200 000 euros.

