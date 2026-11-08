Mobilis lance MU Champions : jusqu’à 1 million de dinars et 6 smartphones à gagner chaque semaine

Mobilis lance « MU Champions », un challenge national autour de son offre Revolution. Chaque jeudi, douze abonnés remporteront jusqu’à un million de dinars ou un smartphone, selon les unités qu’ils ont consommées ou collectées. Voici comment fonctionne le concours et comment sont comptés les points.

MU Champions : en quoi consiste le challenge de Mobilis ?

Mobilis a lancé le 8 novembre un challenge national baptisé « MU Champions », autour de son offre Revolution. L’opérateur veut ainsi récompenser la fidélité de ses clients et encourager l’interactivité de ses abonnés. Les « MU », ou « Mobilis Units », sont les unités de cette offre, utilisables pour appeler, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet.

Le challenge a débuté dès son annonce, et aucune date de fin n’a été fixée. Il distingue deux catégories de participants : les meilleurs consommateurs d’unités et les meilleurs cumulateurs d’unités. Chaque catégorie désigne six gagnants par semaine.

Quels prix peut-on gagner avec MU Champions ?

Chaque jeudi, Mobilis désigne douze gagnants, six dans chaque catégorie. Les six meilleurs consommateurs de la semaine remportent des prix allant jusqu’à 100 millions de centimes, soit un million de dinars. Les six meilleurs cumulateurs gagnent chacun un smartphone d’une valeur de 35 millions de centimes, soit 350 000 DA.

D’après nos calculs, le challenge récompense ainsi 48 abonnés sur un mois de quatre semaines. Les gagnants seront annoncés sur les pages officielles de Mobilis. Les abonnés peuvent donc tenter leur chance chaque semaine.

A LIRE AUSSI : Mobilis lance Mobilis Care, MobiTransfer et M-View : ce que changent ses nouveaux services

Comment sont calculées les unités ?

Le classement repose sur le nombre d’unités consommées ou collectées au cours de la semaine. Mobilis applique un barème simple : une minute d’appel vaut 5 unités, un SMS 10 unités et un gigaoctet d’Internet 50 unités. Les appels, les messages et Internet comptent donc tous pour le classement.

D’après nos calculs, un gigaoctet d’Internet vaut autant que dix minutes d’appel ou cinq SMS. Un abonné qui consomme 10 Go dans la semaine cumule ainsi 500 unités. Les gros utilisateurs d’Internet partent donc avec un avantage.

Usage Unités 1 minute d’appel 5 unités 1 SMS 10 unités 1 Go d’Internet 50 unités

Consommateurs et cumulateurs : deux façons de gagner

Les consommateurs sont les abonnés qui utilisent le plus d’unités au cours de la semaine, en appels, en SMS ou sur Internet. Les cumulateurs sont ceux qui collectent le plus d’unités sur la même période. Chaque catégorie a ses propres gagnants et ses propres prix.

Ces deux catégories permettent de récompenser des profils différents d’abonnés. Les meilleurs consommateurs visent les prix en argent, jusqu’à un million de dinars. Les meilleurs cumulateurs, eux, peuvent remporter un smartphone haut de gamme.

A LIRE AUSSI : Carte Visa ou Mastercard en 48 h : ce que change l’agrément de la SATIM pour les voyageurs

L’essentiel

Le challenge : « MU Champions », autour de l’offre Revolution de Mobilis, lancé le 8 novembre sans date de fin.

« MU Champions », autour de l’offre Revolution de Mobilis, lancé le 8 novembre sans date de fin. Les gagnants : douze par semaine, désignés chaque jeudi et annoncés sur les pages officielles de Mobilis.

douze par semaine, désignés chaque jeudi et annoncés sur les pages officielles de Mobilis. Les prix : jusqu’à un million de dinars pour les meilleurs consommateurs, un smartphone de 350 000 DA pour les meilleurs cumulateurs.

jusqu’à un million de dinars pour les meilleurs consommateurs, un smartphone de 350 000 DA pour les meilleurs cumulateurs. Le barème : 5 unités par minute, 10 par SMS, 50 par gigaoctet.

A LIRE AUSSI : Carte Edahabia et BaridiMob : tous les frais d’Algérie Poste en 2026, opération par opération