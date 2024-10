Mobilis, Djezzy, Ooredoo : les lourdes amendes de l’Autorité de Régulation

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques en Algérie a annoncé l’imposition de sanctions financières aux trois principaux opérateurs de téléphonie mobile. Celles-ci dépassent un milliard de dinars (environ 8 millions de dollars).

Cette mesure fait suite à des « manquements » constatés concernant la couverture et la qualité du service. Des obligations essentielles « non respectées » par ces entreprises. Mobilis, Djezzy et Ooredoo sont les acteurs concernés par la décision.

🟢 À LIRE AUSSI : Ooredoo réalise les meilleures performances de l’internet mobile en Algérie en 2024

Selon le communiqué officiel, l’Autorité a mené une campagne d’évaluation de la couverture et de la qualité de service (QoS) des réseaux GSM. Mais aussi des services de 3ème et 4ème générations. Cette campagne a été effectuée sur l’ensemble du territoire algérien. Les résultats ont révélé des manquements significatifs, en violation des cahiers des charges des opérateurs.

Des mises en demeure adressées aux trois operateurs

Les sanctions financières se répartissent comme suit : 721,8 millions de dinars (5,5 millions de dollars) pour Mobilis. 82 millions de dinars (613 000 dollars) pour Djezzy, et 249,5 millions de dinars (1,8 million de dollars) pour Ooredoo. Des chiffres qui illustrent la gravité des infractions.

Conformément aux réglementations en vigueur, l’autorité a adressé aux trois opérateurs des mises en demeure pour qu’ils respectent leurs obligations. Malgré ces injonctions, les manquements constatés n’ont pas été rectifiés, entraînant ainsi des sanctions financières.

Des sanctions qui appellent à l’amélioration des services

Par ailleurs, les sanctions imposées soulèvent la question de la responsabilité des opérateurs. Dans un environnement concurrentiel, la pression pour améliorer les services est plus forte que jamais. Les utilisateurs espèrent des améliorations rapides et tangibles dans la qualité des réseaux de télécommunications. À travers ces sanctions, l’Autorité de régulation envoie un message clair : la satisfaction du consommateur est primordiale.

Les opérateurs doivent désormais prendre des mesures urgentes pour rectifier leurs manquements et restaurer la confiance des utilisateurs. Dans un marché en constante évolution, les attentes des clients sont en hausse, et les opérateurs se doivent d’y répondre pour maintenir leur part de marché.

ces sanctions représentent un tournant pour le secteur des télécommunications en Algérie. La vigilance de l’ Autorité et les exigences en matière de qualité de service pourront, espérons-le, conduire à une amélioration des réseaux et à une meilleure expérience pour tous les utilisateurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Ooredoo au cœur de l’innovation : une présence marquante au Algeria Digital Summit

Il y a lieu de rappeler que les operateurs sont tenus par un cahier des charges leur imposant de couvrir toutes les zones habitées et les principaux axes routiers, notamment l’autoroute Est-Ouest.