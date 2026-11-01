Mobilis lance Mobilis Care, MobiTransfer et M-View : ce que changent ses nouveaux services

Mobilis a dévoilé samedi plusieurs services numériques pour ses abonnés et les entreprises. Application Mobilis Care, outil MobiTransfer, vidéos d’attente M-View, nouvelles fréquences et concours de cybersécurité doté d’un million de dinars : voici ce qui change.

Mobilis Care : l’application pour gérer sa ligne Mobilis

L’opérateur public Mobilis a lancé, samedi 31 octobre, plusieurs services numériques lors d’une cérémonie à l’hôtel El Aurassi, à Alger. Son PDG, Chaouki Boukhazani, a présenté ces nouveautés en présence de représentants de plusieurs ministères. La principale concerne l’application Mobilis Care, développée entièrement en interne.

Cette application regroupe les principales démarches des abonnés. Elle permet de consulter son solde et sa consommation, de recharger son compte et de payer ses factures en ligne. Les abonnés peuvent aussi y découvrir les offres et activer les services de la 5G.

Mobilis Care sert enfin à déposer une réclamation et à en suivre le traitement. Les abonnés évitent ainsi un déplacement en agence pour la plupart des démarches courantes. Mobilis présente cette nouvelle version comme une étape de sa transformation numérique.

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MobiTransfer et M-View : les nouveaux services Mobilis pour les entreprises

Pour les entreprises, Mobilis lance l’application MobiTransfer. Elle permet de gérer les soldes de communication et de distribuer des unités Mobilis (MU) aux employés. Chaque salarié reçoit ainsi un crédit adapté à ses besoins professionnels.

Le service M-View remplace, lui, la tonalité d’attente par une courte séquence vidéo. Celle-ci s’affiche sur l’écran de l’appelant pendant qu’il attend que son correspondant décroche. Les entreprises peuvent ainsi diffuser un message ou une présentation à chaque appel.

M-View sera gratuit pendant la première année pour les entreprises sous contrat avec Mobilis. Le service s’adresse aussi au grand public, avec des contenus variés proposés sur une plateforme en ligne dédiée. Les tarifs au-delà de cette première année restent à annoncer.

Fréquences 2,6 GHz : ce que Mobilis promet pour son réseau

Mobilis a aussi annoncé l’obtention de fréquences exclusives dans la bande des 2,6 GHz. Selon son PDG, elles permettront de renforcer les performances du réseau et d’améliorer la qualité de la connexion. Chaouki Boukhazani a présenté cette bande comme la meilleure disponible sur le marché algérien.

Ces fréquences doivent notamment accompagner le déploiement de la 5G, que Mobilis accélère. Davantage de fréquences signifie en principe davantage de capacité pour écouler le trafic des abonnés. Les effets concrets sur les débits dépendront du rythme d’installation des équipements.

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Mobilis Hacking Challenge : un million de dinars pour trouver des failles

Mobilis lance enfin un défi original, le Mobilis Hacking Challenge. Il invite les spécialistes de la cybersécurité à détecter les failles de l’application Mobilis Care. Le gagnant recevra une récompense d’un million de dinars, selon des conditions précises fixées par l’opérateur.

Ce type de concours, appelé « bug bounty », se pratique dans de nombreuses entreprises technologiques. Il permet de corriger les vulnérabilités avant que des pirates ne les exploitent. Pour les abonnés, l’enjeu concerne la protection de leurs données et de leurs paiements en ligne.

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