Mister Diamond Algérie : Noor Guendouz remporte le titre

Les concours de beauté en Algérie ont eu un grand succès dernièrement. En effet, les jeunes filles et même les jeunes hommes n’hésitent jamais à participer dès que l’occasion se présente. Effectivement, plusieurs concours sont organisés annuellement, en vue de sélectionner le candidat ou la candidate qui sont en mesure de répondre à plusieurs critères mis en place par la commission des jurés.

Notamment, le critère beauté. On notera qu’il existe plusieurs types de ce genre de compétition. Notamment, celles organisées au niveau national ou encore d’autres organisées au niveau régional. À cet effet, on citera le concours Miss/Mister gold, Miss/Mister diamond…. Hier, le candidat Nour Guendouz a décroché le titre de Mister diamond Algérie pour l’année 2022.

Dans ce sillage, il convient de préciser qu’un autre candidat El Hadi a été couronné Mister Photogénique. Tandis que Mohammed Mekchiche a remporté quant à lui le titre Mister Personnalité.

Par ailleurs, on rappellera que l’heureux élu est originaire de la wilaya de Tlemcen. En fait, le mannequin s’y connaît bien en ce genre de compétitions. Lui qui a remporté le titre de Mister gold Algérie pour l’année 2019. On notera également, que le principal concerné exerce comme mannequin depuis quelques années maintenant, sachant qu’il est diplômé en comptabilité et gestion. Et ce n’est pas tout ! En effet, Nour Guendouz a fait quelques apparitions sur les petits écrans par le biais des spots publicitaires.

Concours Mister diamond 2022 : la réaction des internautes

Bien qu’il ne soit pas le premier concours de beauté organisé en Algérie, les réactions des internautes étaient divergentes. Tandis qu’une partie des utilisateurs des réseaux sociaux se sont précipités à féliciter le gagnant, d’autres n’étaient pas d’accord par rapport à l’organisation de cette compétition pour les hommes !

De sa part, Noor Guendouz n’a pas hésité à partager les retours de ses abonnés sur son compte Instagram. Celui-ci compte plus de 17 k followers qui suivent le quotidien du beau brun qui partage avec sa communauté ses phots, ses outfits, et même des détails de sa vie quotidienne.