Mission économique polonaise en Algérie : Focus sur le développement agricole du Grand Sud

Une mission économique polonaise s’est rendue en Algérie du 21 au 25 avril dernier, avec pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur agroalimentaire. La délégation, composée d’entreprises et d’institutions spécialisées dans ce domaine, a rencontré des acteurs algériens clés pour explorer les opportunités de partenariat et d’investissement.

La mission a notamment visité la wilaya d’El Oued, dans le Grand Sud algérien, région à fort potentiel agricole.

La participation au Forum algéro-polonais et au Salon international de l’investissement africain a permis aux entreprises polonaises de présenter leurs savoir-faire et technologies en matière de production d’équipements agricoles, de technologies photovoltaïques, d’emballages, d’engrais, de transformation agroalimentaire, de stockage, de transport et de séchage des céréales.

Coopération agricole : la Pologne à la rencontre du marché algérien

Les échanges entre les acteurs polonais et algériens ont mis en évidence un intérêt mutuel pour le développement de partenariats gagnant-gagnant. Les entreprises polonaises ont salué le potentiel du marché algérien, en pleine croissance et demandeur de solutions innovantes pour une agriculture durable et performante.

De leur côté, les autorités algériennes ont réitéré leur volonté d’attirer des investissements étrangers dans le secteur agroalimentaire, considéré comme un pilier de la diversification économique du pays.

Cette mission économique marque une étape importante dans le rapprochement des secteurs agroalimentaires polonais et algériens. Les discussions et rencontres fructueuses qui ont eu lieu ouvrent la voie à des collaborations concrètes dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation et du transfert de technologies.

Le potentiel de coopération entre la Pologne et l’Algérie dans le secteur agroalimentaire est immense. Les deux pays disposent d’atouts complémentaires et partagent une volonté commune de développer une agriculture durable et performante.

Les partenariats qui se noueront dans les années à venir contribueront à la sécurité alimentaire des deux pays et à la prospérité de leurs populations.