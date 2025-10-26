Mission accomplie : le succès phénoménal du défi « un million d’arbres » pour une Algérie verte

Planter un million d’arbres en une journée, le défi semblait presque fou ! Pourtant, à la faveur d’un élan sans précédent, l’initiative a dépassé toutes les attentes.

Des familles, des étudiants, des responsables publics, jusqu’aux militaires, tous sont descendus sur le terrain, transformant une campagne de reboisement en un vaste mouvement civique.

Ces images de solidarité active, où les uniformes de l’Armée nationale populaire côtoyaient les tenues civiles, ont dessiné les contours d’une Algérie unie, dépassant les clivages habituels.

Retour sur une journée où les mains dans la terre ont scellé une nouvelle alliance entre un peuple et son environnement.

« Khadra Inchallah » : le succès d’une idée portée par la jeunesse

À l’origine de cette mobilisation, on trouve la conviction d’un homme, Fouad Maâla, président de l’association « Algérie Verte ». Son partenariat avec le ministre de l’Agriculture, Walid Yacine, a donné corps à une idée ambitieuse.

La communication, spontanée et résolument tournée vers les réseaux sociaux, a su créer l’engouement bien avant le jour J. Le hashtag #Unmilliondarbres est devenu viral, préparant le terrain à une adhésion massive. L’initiative, relayée par les médias et les influenceurs, avait déjà gagné son pari. Faire du 25 octobre, journée nationale de l’arbre, une date mémorable.

L’initiative a touché les 685 communes réparties sur les 58 wilayas du pays. Dès les premières lueurs de l’aube, une véritable marée humaine a déferlé sur les terrains de toute l’Algérie. Tous unis par un même objectif, répondre à l’appel du slogan « Khadra inchallah » (verte si Dieu le veut).

Renaître des cendres : le choix de lancer la compagne en Kabylie, un symbole fort

De plus, le choix de la région de Kabylie pour le lancement officiel n’était pas anodin. C’est depuis la commune de Larbaa Nath Irathen, durement touchée par les incendies des années passées, que le signal a été donné. Cette symbolique forte visait à redonner de l’espoir aux populations meurtries et à lancer un message clair, la vie renaît des cendres.

Le directeur général des forêts, Djamel Touahria, présent sur place, a souligné que l’objectif premier était de « compenser le couvert végétal ravagé par les feux de forêt ces dernières années ».

Un million d’arbres plantés en 24H : un reboisement intelligent et adapté

Par ailleurs, la Direction générale des forêts avait minutieusement préparé un million de plants selon une stratégie claire, privilégier des espèces adaptées aux spécificités et au climat de chaque région. Cette approche intelligente et ciblée s’est concrétisée par la sélection d’essences variées :

130 000 arbres fruitiers pour allier utilité écologique et économique. Incluant des caroubiers, des mûriers, des oliviers, des châtaigniers, des pistachiers, des arganiers et des cerisiers.

pour allier utilité écologique et économique. Incluant des caroubiers, des mûriers, des oliviers, des châtaigniers, des pistachiers, des arganiers et des cerisiers. Des essences résistantes à la sécheresse pour le reste des plants, comme le chêne-liège, le pin d’Alep et des arbres oasiens.

Cette logique d’adaptation au terroir s’est visiblement imposée sur le terrain à travers tout le pays. On a ainsi pu voir des arganiers être plantés à Tindouf, des paulownias introduits à titre expérimental à Naâma, ou encore des dodonaeas et des faux-poivriers mis en terre dans les régions de Ouargla et Touggourt.

La campagne du « million d’arbres » a accompli bien plus que son objectif quantitatif. Elle a démontré la capacité de la société algérienne à se mobiliser massivement pour une cause environnementale. En outre, le véritable succès ne se compte pas seulement en tiges plantées, mais aussi dans l’énergie collective déployée et dans la promesse d’un engagement qui se veut durable. Enfin, l’annonce d’une prochaine campagne, plus ambitieuse encore, prouve que cette dynamique citoyenne n’est pas près de s’arrêter.