Miss Maroc 2021 : ses origines algériennes créent la polémique

Entre l’Algérie et le Maroc, ça n’allait plus, raison pour laquelle la diplomatie algérienne s’est extirpé de cette union à travers la rupture des relations diplomatiques. Alors que tout cela semble relever purement de la politique, ça touche aussi aux autres domaines de la vie : un concours de beauté.

Le Maroc donne une couronne à une resplendissante jeune femme qui représentera la beauté marocaine, après la première Miss Fatima Zahra Khayat à cause d’une foulure à la cheville, Kawtar Benhalima, est désormais Miss Univers Maroc 2021.

Kawtar, la nouvelle Miss âgée de 22 ans, a dévoilé ses origines algériennes et cette nouvelle ou plutôt cette réalité n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, les internautes ont engendré avec leurs critiques et revendications un déferlement de haine à l’égard de la nouvelle Miss, réclamant la déchéance immédiate de son titre.

Le peuple demande l’exclusion !

Une pétition qui a pour titre « Kawtar Benhalima n’est pas digne de représenter les marocains » a été écrite. Accusée de « déclaration mensongère », Kawtar, a selon cette pétition, déclaré de façon « naïve ou pas » qu’elle est « en partie inspirée par sa grand-mère réfugiée d’origine algérienne qui aurait appris la couture et l’indépendance aux femmes marocaines ».

La pétition réclame donc l’exclusion de la Miss aux origines algériennes, et de donner la chance à une Miss qui correspond au profil autrement dit, 100% marocaine.

Section commentaire ou l’impitoyable défouloir

La Miss qui devra représenter le Maroc à Miss Univers 2021 à Eilat en Israël ce 12 décembre prochain, a désactivé l’option commentaire sur ses réseaux sociaux. Lorsqu’on se rend sur le compte Instagram « missuniversemorocco » et on clique sur sa photo, on comprend pourquoi.

Un hashtag « kawtar n’est pas marocaine » omniprésent, des mots blessants et des avis politiques saupoudrés de haine et de méchanceté.