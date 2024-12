Miss France 2025 : Sabah Aib, d’origine algérienne, termine première dauphine du concours

Le grand soir de l’élection de Miss France 2025 a enfin sonné ! Après une soirée riche en émotion, rythmée par les prestations talentueuses des 30 candidates, les caméras étaient toutes braquées sur la grande gagnante du concours et ses quatre dauphines.

Après trois heures trente de cérémonie, le verdict est tombé ! Ève Gilles, Miss France 2024, a remis, avec une pointe de nostalgie, sa couronne à la grande gagnante, Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique 2024. La cérémonie a été aussi marquée par la nomination de quatre dauphines, dont Sabah Aib, la candidate d’origine algérienne.

Sabah Aib élue première dauphine de Miss France 2025

L’édition 2025 du concours Miss France 2025 avait lieu samedi 14 décembre 2024, au Futuroscope, situé à quelques kilomètres de Poitiers. Salah Aib, la Miss Nord-Pas-de-Calais d’origine algérienne, a terminé première dauphine de ce concours.

Étudiante en droit, Sabah Aib a su conquérir le cœur des téléspectateurs et du jury de Miss France et a terminé son parcours dans le concours de beauté à un cheveu de la couronne et a remporté la 2ᵉ place, notamment celle de la première dauphine.

Après le sacre d’Eve Gilles, l’année dernière, il s’en est fallu de peu pour qu’une nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais remporte de nouveau ce titre. Pour Sabah Aib, âgée de 18 ans et mannequin depuis son jeune âge, le concours Miss France n’était pas un rêve d’enfance, elle a même déclaré « qu’elle avait des préjugés sur les Miss » et qu’elle trouvait que « c’était un monde très ouvert, avec des jeunes femmes comme elle, avec qui je est vraiment devenue amie« .

Bravo à Sabah Aib pour son superbe parcours ! 👏 Originaire de #Valenciennes, elle a dignement représenté le Nord et décroché la place de 1ère dauphine ! 💙 Félicitations aussi à Angélique Angarni-Filopon, miss Martinique, pour sa couronne de Miss France 2025 ! 👑 pic.twitter.com/LbIVKauZWh — Département du Nord (@departement59) December 15, 2024

Sabah Aib victime d’une vague de haine sur la toile

Peu après son élection régionale, la candidate d’origine algérienne devient la miss la plus suivie sur les réseaux sociaux. Ses profils sont rapidement devenus viraux et ses photos étaient reprises et certains internautes prédisaient une victoire haut la main.

Cependant, Sabah avait dû faire face à une campagne haineuse liée à ses origines algériennes. »La France est un pays multiculturel et avoir un nom qui vient d’ailleurs ne change en rien le fait que je sois française. Mon élection est une preuve que notre région est riche de diversité et de valeurs, et je suis fière de la représenter« , s’était-elle défendue sur les réseaux sociaux.

Malgré cette vague de haine, Sabah Aib restait l’une des favorites pour le titre de Miss France 2025. D’ailleurs, il y a quelques jours, une IA a prédit qui remportera le concours et Miss Nord-Pas-de-Calais était parmi le Top 3 des favorites. En effet, quatre jours avant le couronnement, un cabinet spécialisé dans la Data a publié un pronostic pour l’élection 2025, généré par l’intelligence artificielle.

